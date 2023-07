Iván René Valenciano arremetió contra Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez: pide su cabeza

Para nadie es un secreto que Junior de Barranquilla está viviendo una de sus peores crisis deportiva, la cual se agudizó tras la derrota frente al Cúcuta Deportivo en la Copa Colombia cuatro goles a tres, lo que generó todo tipo de comentarios entre los ‘ídolos’ y aficionados del equipo tiburón.

Una de las personas que se pronunció tras lo acontecido en la frontera con Venezuela fue Iván René Valenciano, que en conversaciones con Blu Radio mostró su gran malestar que tiene con el cuerpo técnico del Junior, afirmando que el equipo no tiene los jugadores para plasmar la idea que tiene el ‘Bolillo’.

“Para mí ‘Bolillo’ debe irse porque no armó un equipo de acuerdo a la ideología de él. Tiene jugadores de buen pie, que juegan muy bien como Albornoz, Pablo Rojas y Carlos Bacca. Junior tiene una buena nómina, pero no un gran entrenador”, aseguró el exjugador del Junior de Barranquilla.

De igual forma, dejó claro que la actualidad del equipo es bastante diferente a la ideología que se tiene en la ciudad de Barranquilla, puesto que aseguró que en este momento el equipo no tiene como prioridad tener la pelota y por tal motivo se han dado estos resultados en los diferentes torneos que disputan.

“Hoy Junior juega totalmente diferente, es un equipo que no tiene el primer pase, que es lo que ellos siempre han priorizado”, finalizó el ídolo de los aficionados del equipo tiburón.

Sebastián Viera lanzó fuerte dardo contra Bolillo

Otro de los jugadores que mostró su inconformismo por la situación del Junior de Barranquilla fue Sebastián Viera, quien salió del club durante la presente temporada, y en conversaciones con ESPN dejó claro que Junior tiene jugadores, pero no tiene un entrenador que pueda potencializar a estos jugadores.

"Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último", fueron las palabras del arquero uruguayo.