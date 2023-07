Ídolo de Junior criticó al 'Bolillo' Gómez: "No pueden traer un técnico que no juegue bien"

Junio de Barranquilla no atraviesa su mejor momento y la hinchada 'currambera' está cansada de los malos resultados. El 'tiburón' solo ha ganado uno de sus últimos seis partido y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez aún no encuentra el rumbo. Las salidas de Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera afectaron evidentemente al plantel, pues lleva tres derrotas en línea y no hay asomos de mejora.

El jueves pasado, Junior perdió 4-3 con Cúcuta Deportivo, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Colombia. El exentrenador de la Selección de Honduras señaló en rueda de prensa que “eso de nóminas es muy relativo, el fútbol colombiano está muy parejo, los equipos de la B son tan fuertes como los de la A”.

Viera, uno de los mayores ídolos del club atlanticense y el máximo ganador en la historia, no comparte la visión de Gómez y está genuinamente preocupado por el incierto y desesperanzador destino del Junior.

"No puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol"

"Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último", fueron las palabras del arquero uruguayo en una conversación con 'ESPN'.

"No puede cerrarse a una idea de juego"

"(Gómez) no puede cerrarse a una idea de juego, no se puede cerrar a tener un 4-4-2 o 4-3-3, porque los rivales son diferentes", concluyó el 'charrúa'.