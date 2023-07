Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez explotó contra Sebastián Viera: "Él fue, pero ya no fue"

Durante las últimas horas, se presentó un fuerte cruce de palabras entre Sebastián Viera y el ‘Bolillo’ Gómez, teniendo en cuenta la derrota que tuvo el equipo barranquillero en la Copa Colombia frente al Cúcuta Deportivo, la cual generó el desacuerdo de todos los aficionados del equipo tiburón.

Por medio de las redes sociales, el exarquero del Junior de Barranquilla lanzó un fuerte dardo contra el Bolillo Gómez, dejando claro que la situación del club no era de jugadores sino de entrenador: "Estoy embolatado en Spotify. ¿Alguien me puede ayudar a decirme quién canta la canción 'Ahora Quién'? Gracias se los agradezco. Abrazo para todos".

Tras el fuerte dardo del uruguayo a todo el cuerpo técnico del Junior, Hernán Darío Gómez también respondió, y a su llegada a la ciudad de Barranquilla tildó al uruguayo de ser el gran responsable de la eliminación del equipo tiburón en el semestre anterior.

“Sebastián, cuando estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Estuvimos eliminados, con ese 2-0 que teníamos ante Unión Magdalena y sin los errores que él cometió en ese partido, hubiéramos clasificado”, agregó el entrenador antioqueño en el aeropuerto de la ‘arenosa’.

Además, agregó: “él también perdió cuando yo llegué aquí, él había perdido todos los partidos, entonces él fue, pero ya no fue”.

Con estas nuevas declaraciones, se deja la puerta abierta para dudar la razón por la que Sebastián Viera dejó las toldas del Junior de Barranquilla, pues vale recordar que durante su anunció se mencionó algunos problemas con el entrenador.

🔥🔥DURA RESPUESTA DEL BOLILLO A @sebavierareal sobre sus declaraciones ayer 🔥🔥 pic.twitter.com/eityZkAhr2 — Cuid Sports (@cuidsports) July 28, 2023

Fuerte dardo de Sebastián Viera al 'Bolillo' Gómez

En conversaciones con ESPN, Sebastián Viera lanzó una fuerte indirecta al entrenador antioqueño, dejando claro que no se puede traer un estratega que no sepa jugar bien al fútbol, lo que generó miles de comentarios entre los aficionados barranquilleros.

"Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación con base en él, no se puede traer a la estrella de último", fueron las palabras del arquero uruguayo en una conversación con 'ESPN'.

