James Rodríguez fue cuestionado por la prensa brasileña y el DT de Sao Paulo salió en su defensa

El domingo pasado, Sao Paulo recibió a Cuiabá para disputar un partido correspondiente a la fecha 35 de la Serie A de Brasil. Los dirigidos por Dorival Júnior no pudieron reclamar los tres puntos en el Morumbi y tuvieron que conformarse con el empate, por 0-0. James Rodríguez fue titular en el 'soberano'; sin embargo, no tuvo su mejor desempeño y 'la prensa brasileña le dio una puntuación de 5.5/10.

Sao Paulo lleva tres partidos sin triunfos en el Brasileirão (antes, había perdido 1-0 contra Fluminense y empatado 0-0 con Santos). Los hinchas del 'tricolor' estaban ilusionados con el regreso del volante cucuteño, quien había brillado con la Selección Colombia, para enderezar el camino. Rodríguez Rubio intentó destacarse contra el 'dorado', en un duelo directo, pues en este momento ocupan el décimo y noveno puesto en la tabla, respectivamente.

"Era titular y tenía la misión de comandar el mediocampo del Sao Paulo. Hubo algunos destellos, pero lejos de ser tan desequilibrante. Realizó un disparo peligroso y fue sustituido a mitad de la etapa final", señaló 'Globo'. Cabe resaltar que según 'Sofascore', el ex jugador del Real Madrid y Bayern Múnich acertó el 97% de los pases. Los señalamientos se deben a que no tuvo profundidad en sus envíos y no pudo generar peligro en el área rival.

¿Qué dijo Dorival Junior sobre James Rodríguez?

"James en la Selección Colombia conoce las características de todos sus compañeros, estas reuniones mensuales sin duda facilitan las cosas para su nivel. La Selección se adapta perfectamente a sus características. La adaptación en Colombia se produce de forma más natural que en nuestro equipo", empezó diciendo el entrenador brasileño, de 61 años.

Dorival Júnior se responsabilizó por el 'bajo' rendimiento de James Rodríguez

"Necesitará más tiempo y está buscando hasta que consigamos el ajuste. Ese es el papel del entrenador. Jugar con las piezas para que podamos encontrar las demás", concluyó.