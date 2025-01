James Rodríguez empezó el 2025 con el 'pie izquierdo': nuevo contratiempo físico

El próximo viernes 3 de enero, Rayo Vallecano jugará su primer partido del 2025. El equipo comandado por Iñigo Pérez espera empezar el año con el 'pie derecho' y mantener el invicto que arrastra. James Rodríguez, quien se ha perdido los últimos seis compromisos ligueros, sumará una nueva ausencia. El capitán de la Selección Colombia sufrió una enfermedad.

Rodríguez Rubio, de 33 años, no está atravesando su mejor momento deportivo con el cuadro madrileño. En su primera temporada, jugó escasos siete partidos y un total de 205' minutos. Fue titular en dos oportunidades (vs. Leganés y Unionistas) y solo se ha reportado con una asistencia. No hizo parte de las últimas tres convocatorias por decisión técnica, pues en ningún momento ha dejado de entrenar.

El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich tiene contrato hasta el próximo 30 de junio. Desde el miércoles, el mediocampista nortesantandereano es libre de negociar con cualquier club y, debido a su poco rodaje y entendimiento con Pérez, sería una opción viable. De hecho, el estratega del 'rayito' habló sobre la potencial salida Rodríguez.

Así las cosas, Rayo enfrentará a Racing de Ferrol por un cupo a los octavos de final de la Copa del Rey 2024/25 sin el estelar futbolista colombiano. Cabe resaltar que el '10' ya se había perdido al eliminatoria contra Villamuriel.

James Rodríguez: ¿Qué se sabe de su enfermedad?

"James Rodríguez ha tenido un problema como Pedro Díaz con virus estomacal durante su periodo de vacaciones. El club está al tanto y pendiente de pruebas", empezó diciendo Iñigo Pérez.

"Tanto James, como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla. De momento no hay ningún movimiento", concluyó el entrenador de la escuadra 'franjirroja'.

Racing de Ferrol vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver