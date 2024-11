A pesar de los rumores, Rayo Vallecano elogió a James Rodríguez

Tras ser el mejor jugador de la Copa América en la que Colombia disputó la final contra Argentina, James Rodríguez, el '10' e ídolo del pueblo cafetero, llegó al Rayo Vallecano, el club de Madrid que en estos momentos dirige Iñigo Pérez.

Y, aunque durante y después de su presentación los hinchas lo catalogaron como el jugador estrella de su plantel, el ex Real Madrid no ha tenido la participación que esperaba. Pues, solo ha sido titular en una ocasión (vs. Leganés) y ha estado en el césped durante 123 minutos.

En medio de esa situación, ha comenzado a especularse que el '10' de la Selección Colombia tomaría la decisión de salir del Rayo Vallecano apenas finalice la temporada e, incluso, ya hay versiones en las que se ha planteado que la Lazio iría a la carga por él para sumarlo a su plantel.

Pero, más allá de la información que ha ido circulando durante los últimos días, el Rayo Vallecano se mostró orgulloso de contar con James Rodríguez y lo exaltó este 4 de noviembre a través de sus redes sociales.

El importante elogio que Rayo Vallecano le hizo a James Rodríguez

El Rayo Vallecano se entrenó en las últimas horas con la intención de mantenerse en una buena posición en LaLiga e, incluso, subir. Hasta el momento, marchan novenos con 16 puntos en 11 partidos jugados.

De esa manera, en medio del entrenamiento, el club de Madrid posteó fotos de sus jugadores y en una en la que apareció James David Rodríguez, realizó un importante elogio. "Mucho talento en una foto", escribió el club en su cuenta de X.

En la imagen se visualiza al '10' de la 'tricolor' junto a nueve jugadores con los que, al parecer, hizo fútbol en la práctica más reciente del Rayo Vallecano y obtuvo la victoria.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano de James Rodríguez?

Rayo Vallecano enfrentará el próximo viernes 8 de noviembre a Las Palmas. El partido se jugará a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio de Vallecas y será correspondiente a las fecha 13 de LaLiga.

De esa manera, se espera que James Rodríguez vuelva a tener actividad teniendo en cuenta que contra Villamuriel, por Copa del Rey, no fue convocado. Además, contra Alavés, que fue el último partido que su equipo jugó por LaLiga, tampoco entró.