Encontraron en Lebrija, Santander, el cuerpo de una mujer con mordidas en sus partes íntimas

Hay preocupación en Santander por dos casos de violencia contra la mujer, en especial por los casos sucedidos en Lebrija y Barrancabermeja.

En zona rural del municipio de Lebrija se encontró el cuerpo de una joven con signos de violencia y en Barrancabermeja una mujer embarazada, perdió a su bebé.

Investigaciones en Santander por casos de violencia contra la mujer

En Lebrija, las autoridades tratan de establecer la extraña muerte de una mujer. Su cuerpo fue hallado en el sector del Basurero en zona boscosa del barrio Paraíso.

La víctima tenía un buzo amarrado al cuello y presentaba múltiples mordidas en su zona íntima, su cuerpo ya fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Pero no es el único caso. El otro caso que también genera preocupación es el sucedido en Barrancabermeja pues aún no se ubican a los hombres que dispararon contra una persona en el barrio Kennedy, durante el ataque una mujer embarazada, no relacionada al caso, perdió a su bebé al recibir un impacto de bala en el abdomen.

“Una afectación en una vivienda en el barrio Kennedy nos trajo como consecuencia que una mujer que estaba en estado de gravidez perdiera su hijo”, aseguró Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad de Barrancabermeja.

Debido a la situación, las autoridades ofrecieron una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los responsables de estos hechos.

En Santander van cuatro feminicidios en lo ocurrido desde 2025, dos de ellos ocurridos en Bucaramanga.

Más de 190 feminicidios fueron cometidos en 2024

Según la Procuraduría General de la Nación entre enero y noviembre de 2024 se cometieron 198 feminicidios.

“De acuerdo con la información recopilada, el 68 % de los casos de feminicidio fueron cometidos por parejas sentimentales o exparejas de las víctimas. Otros victimarios incluyen padrastros, familiares cercanos y vecinos, lo que evidencia la gravedad de este fenómeno dentro de los entornos familiares y cercanos”, aseguró el Ministerio Público.