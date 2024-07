A James Rodríguez ‘le cantan la tabla’ y predicen su regreso a Brasil: “Será mal recibido”

El futuro de James Rodríguez tuvo un cambio radical. En el pasado quedaron las críticas por su rendimiento con el equipo paulista y ahora son los elogios que están en el entorno del jugador colombiano, teniendo en cuenta su rendimiento durante la Copa América, donde ha logrado ser una de las grandes figuras del equipo nacional.

Ante la confianza que le entregó Néstor Lorenzo, James Rodríguez cambio el chip y ha tenido actitudes dentro del terreno de juego que lo catalogan como uno de los mejores de la cancha, además de las cinco asistencias que han dejado un hito histórico en el fútbol colombiano y la Selección Colombia.

Periodista de Brasil le cantó la tabla a James Rodríguez

A pesar de su gran rendimiento en la Copa América, periodista de Brasil le cantó la tabla a James Rodríguez, teniendo como argumento su rendimiento en São Paulo y afirmó que su posible regreso a tierras paulistas no será el mejor, asegurando que su sacrificio solo se ve con la camiseta del equipo nacional.

“Cuando James vuelva de la Copa América, deberá pasar por el 'corredor polaco' (callejón del castigo). Si todavía juega en São Paulo, tendrá que pasar por ahí y también tendrá que ser evaluado por la hinchada porque se negó a patear un penal, se negó a viajar para una final contra Palmeiras, se resistió a entrenar para así presentarse a la Selección Colombia”, agregó Arnaldo Ribeiro, periodista de Brasil.

Además, el comunicador aseguró que la actitud del cucuteño durante la última etapa en São Paulo es bastante cuestionable, ya que en el terreno de juego no se le vio un esfuerzo por ayudar a sus compañeros e idealizar que el equipo paulista pudiera conseguir los resultados planteados a principio de temporada.

“Las actuaciones de James, en los jugadores, en la comisión técnica y en los directores del São Paulo, en vez de mostrar entusiasmo por la vida, concluyeron que el jugador no quería y no quería y no se esforzó”, añadió el periodista en el programa Posse en Bola de UOL Esporte en Brasil.

James Rodríguez “Será mal recibido en São Paulo”

“Ya no pueden con él, ahora saben qué puede hacer más, se ha observado. Entonces, James, para información de ustedes, va a ser muy mal recibido si vuelve a São. Hoy sabemos que no solo es un asunto táctico, es una cuestión de entrega y muchos jugadores son así”, añadió el periodista en contra de James Rodríguez.

Y agregó: “Lo que James nunca hizo en São Paulo con Dorival, Carpini y Zubeldía, fue barrerse 3 veces por el balón. Un gol de Colombia llega, por una barrida para desarmar, de James. James nunca desarmó a un jugador en São Paulo, James nunca recuperó balones en São Paulo. Es información y no impresión”.