¡On fire! James Rodríguez mantiene su racha goleadora en Al-Rayyan

El futbolista colombiano James Rodríguez continúa con su racha goleadora en Al-Rayyan y este jueves lo volvió a confirmar cuando abrió el marcador contra Al-Gharafa en la jornada 20 del campeonato local.

Comenzando el encuentro desde el inicio, el futbolista colombiano se hizo dueño de la posesión del balón de su equipo, el cual se mostró más insistente que el conjunto rival, pero solo hasta el minuto 38, de los pies de James se abrió el marcador.

Desde un cobro de esquina, el colombiano se adelantó a la defensa rival y en el primer palo con su pie izquierdo direccionó el balón para que fuera al arco y con un poco de complicidad del arquero, su equipo se pusiera en ventaja.

Con este tanto, el colombiano ya suma tres anotaciones en lo que va del 2022, donde dos de ellos han sido en el presente mes de febrero.

James Rodríguez y su futuro en Catar

El colombiano a través de la plataforma Twitch, habló con sus seguidores sobre su presente deportivo y futuro, después de varios meses sin aparecer en este espacio en el que acostumbrara a hablar de diferentes temas.

“Estoy jugando, en la Liga no se nos dan los resultados, pero en Copa vamos bien. La idea es ganarla, pero bueno, por lo menos estoy jugando, ya llevo muchos partidos jugados, contento por eso, no lo hacía hace mucho. Hago goles, asistencias y para eso vine, para jugar y coger ritmo y ver qué pasa después”, dijo.

Y añadió: "¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre… Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé donde, donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”.

