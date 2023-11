James, más caudillo que nunca: el liderazgo que todos pedían en Selección Colombia

James Rodríguez está en el olimpo de la Selección Colombia y eso nadie lo discute. Brasil 2014 fue su escenario de lanzamiento y también el de consagración, pero con el tiempo ha ratificado que es un jugador de época y que su nombre quedará grabado para siempre en los libros de historia del fútbol colombiano.

Pero a lo largo de los años también ha existido una mala onda en contra del '10'. Que no corre, que no defiende, que no se adapta al fútbol moderno, o que es un caprichoso. Señalamientos de todo tipo le han caído encima para intentar bajarle la caña de su imagen e importancia en el vestuario de la selección. Como si ser el '10' del Real Madrid fuera poca cosa.

Si algo de cierto de todas estas críticas, es que su inestabilidad a nivel de clubes ha puesto en entredicho su continuidad en el equipo. El ejemplo más claro fue hace dos años cuando jugaba en Al-Rayyan. Al cucuteño se le vía algo pesado, con menos velocidad y dinámica, y falto de intensidad de primer nivel. Pero eso sí, las ganas nunca estuvieron en tela de juicio.

Incluso se le crucificó de orquestar la salida de Carlos Queiroz hace tres años, y para hacerlo posible, jugó a medio tanque contra Ecuador para permitir una goleada 'saca técnicos', como el catastrófico 6-1. Sea cierto eso o no, lo que importa es que su espíritu de poner a Colombia en lo más alto siempre ha estado.

James Rodríguez y su renacer en Selección Colombia

Hable bajito o hable bajo, James Rodríguez pone el lomo siempre en la cancha para echarse la Selección Colombia y así contagiar a los más chicos cómo se debe jugar cuando se ponen la camiseta del país. Y eso es lo que hace un verdadero capitán. Si de algo sirven los cachetazos, como la eliminación en la eliminatoria a Catar 2022, son para levantarse y responder con rebeldía.

Como Messi después de la final en Brasil 2014, no estar en la anterior Copa del Mundo fue el golpe de realidad que aterrizó a James Rodríguez. Quizás, pensó que el nuevo ciclo ponía en riesgo su continuidad y por eso tomó decisiones determinantes en su carrera y en su vida. Dejó los reflectores del fútbol europeo para competir en una liga de altísimo nivel como es la de Brasil, y en un histórico como Sao Paulo, todo en un momento en el que el balompié sudamericano vive un momento buenísimo. Sudaca power.

Sí, ya no tiene el mismo despliegue de ida y vuelta de antes, pero es que los 32 'abriles' que tiene encima no llegan solos y menos jugando en Barranquilla. "¿Qué querés con este calor?", respondió cuando lo vieron extenuado después de la enorme victoria contra Brasil este jueves.

Contra Brasil, más caudillo que nunca

Partidos como estos forjan verdaderas leyendas, y en una Selección Colombia cuyo único título en la vitrina es la Copa América de 2001, el nombre de James está escrito con oro en el olimpo del equipo. Contra los 'cariocas', cerró todas las bocas, silenció toda crítica y demostró por qué lleva el brazalete de capitán.

Más caudillo que nunca, Rodríguez se hizo cargo del eje de juego. No corría como antes, pero sí lo suficiente. Bajaba para pedir el balón, distribuía de gran manera generando siempre acciones de peligro. Estaba donde tenía que estar, no se escondía y metía siempre. Iba al roce, recuperaba, pasaba, iba al frente y lanzaba esos centros que van como una daga que tanto sabe hacer.

El James que le gusta a la gente: metiendo y atacando

Al ver las estadísticas de los dos goles de Colombia, James aparece como hombre clave. Dio el pase que antecedió el centro de Cristian Boja para el cabezazo de Luis Díaz en el gol del empate, y metió un centro con una comba espectacular para asistir el segundo gol de 'Lucho' para sellar el histórico triunfo.

Más allá de eso, también creo otras opciones de gol teniendo siempre como propósito mandarle el balón al espacio para el 'pique' furioso de Díaz. También remató al arco en varias oportunidades y hasta con pierna derecha -la 'mocha'-. Estuvo abajo para ser el primer defensor cuando le tocaba cuando Colombia perdía la pelota. Líder en todas las letras.

Fue tan bueno su partido, que al final, Luis Díaz se le paró en frente y le hizo una venía, reconociéndole por lo que es, uno de los mejores en la historia de la Selección Colombia.