James Rodríguez expresó su ambición y compromiso con Sao Paulo: "Quiero ganarlo todo"

Este martes 1 de agosto, James Rodríguez fue presentado oficialmente en Sao Paulo. El volante cucuteño, de 32 años, quiere recuperar el nivel que le permitió ser jugar en equipos de la talla del Real Madrid y Bayern Múnich. El '10' de la Selección Colombia quiere dejar su huella en el Morumbi y conquistar títulos.

Rodríguez Rubio le contestó las preguntas a la prensa en un fluido portugués, dando indicios de su compromiso con el 'soberano'. El mediocampista colombiano tendrá el número '19' en su espalda, el mismo que usó en sus inicios en el Porto y a lo largo de su etapa con el Everton.

El exjugador del Mónaco y Olympiacos llega a Sao Paulo en un momento apremiante, pues no atraviesa su mejor momento en el Brasileirão (es octavo). Perdió el partido de ida en las semifinales de la Copa de Brasil contra Corinthians (2-1) y se enfrentará contra San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El 'tricolor paulista' no gana el Campeonato Brasileño de Serie A desde 2008. Su último título internacional data del 2012, año en el que conquistaron la Copa Sudamericana. Cabe resaltar que ganaron el Campeonato Paulista en 2021.

"Estoy acostumbrado a la presión"

"Me gusta mucho la cultura de aquí. Me gusta la música de Brasil, las persona y quería jugar aquí. Voy a intentar hacer para que todo salga bien. Estoy acostumbrado a la presión, me gusta jugar y para mí no es difícil este aspecto", empezó diciendo James en rueda de prensa.

"Quiero ganarlo todo"

"El fútbol ya está inventado. Quiero ayudar todo el tiempo a todo el mundo para poder jugar bien. Físicamente debo estar bien para poder jugar. No me fijo solo en un partido. Quiero ganarlo todo, todos los partidos para mí son importantes. Jugué en grandes clubes como el Real Madrid, Bayern Múnich y ahora espero ganar títulos aquí. Vamos a intentarlo", concluyó.