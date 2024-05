Hernán Torres le dio un 'portazo' a Deportivo Cali: "Me debo a Emelec"

Este viernes 10 de mayo, Emelec publicó un contundente video en su cuenta de 'X' en el cual apareció Carlos Usategui, Director de Comunicaciones del conjunto 'eléctrico', y Hernán Torres. El posteo se hizo para desmentir la salida del entrenador tolimense, quien había sido asociado con el Deportivo Cali. Así las cosas, los 'azucareros' tendrán que analizar otras opciones para afrontar un clausura que podría determinar su continuidad en la Primera División.

En las últimas horas, se vínculo a Torres con el 'azucarero' e incluso se filtraron detalles del supuesto contrato (iba a ser por un año y medio). El estratega ibaguereño, de 62 años, fue elocuente sobre estos rumores. "Eso es mentira porque yo no he arreglado con el Deportivo Cali, ni idea de donde sacaron esa información, no he hecho ningún arreglo con ellos", empezó diciendo.

A pesar de que Torres tiene contrato con el 'bombillo' hasta el próximo 30 de junio, existe una clausula que extiende su vinculación hasta final de temporada. Emelec se encuentra ubicado en la quinta posición de la Serie A de Ecuador y acumula 20 puntos.

Tras la salida de Jaime de la Pava, el 'verdiblanco' quedó en una situación apremiante en la tabla del descenso. Hernando Patiño se encargó de dirigir al equipo en las últimas fechas y logró alejarse de Jaguares. En la Liga 2024-II, Cali tendrá que obtener buenos resultados; pues de lo contrario podría perder la categoría.

Hernán Torres reafirmó su compromiso con Emelec

"Yo me debo a esta institución, estoy en pleno torneo y en la recta final. Nos estamos jugando partidos demasiados importantes y no es el momento de hablar de esto. Yo me voy de aquí cuando el presidente José Pileggi me saque", agregó el exDT de Deportes Tolima y Millonarios.

Video de Hernán Torres dándole un 'portazo' a Deportivo Cali