"No me trataron bien": James Rodríguez reveló detalles de su salida de Olympiacos

En entrevista exclusiva a Noticias RCN, James Rodríguez volvió a hablar con la prensa de Colombia después de casi cinco años y en esta ocasión, el goleador del Mundial de Brasil 2014 charló con la periodista Andrea Guerrero y el relator Eduardo Luis López. En la conversación, el jugador reveló detalles que no había contado antes, entre ellos, su relación con Zinedine Zidane, Reinaldo Rueda, Carlos Queiroz, la eliminación de la Selección Colombia al Mundial de Catar, su paso por Grecia y su futuro futbolístico.

Uno de los temas que más le dolió al país fue el no haber clasificado al mundial y con respecto a esta pregunta, James lamentó la ausencia de la Selección en la cita más importante del fútbol a nivel de selecciones y mencionó que Colombia tenía mejor equipo que Australia y Perú, equipos que disputaron el repechaje.

“Yo tenía tusa viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien, veías equipos que decías, ¿cómo llegaron al mundial? Es más, yo estaba en Catar, cuando jugó Perú con Australia el repechaje y con todo el respeto que se merecen, Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mejores”.

El futbolista también mencionó que tuvieron que aprender de esta eliminación y cada jugador tuvo que asumir las responsabilidades de cada uno: “Son cosas que pasan, hicimos las cosas mal, no puede ser que no me metamos gol en siete partidos con tantos jugadores buenos que tenemos”.

James Rodríguez y su salida de Olympiacos

Otra de las inquietudes de los colombianos, fue la sorpresiva salida del jugador en Olympiacos, ya que el jugador era protagonista, marcó cinco goles y asistió en múltiples ocasiones jugando en todas las competiciones del equipo de Grecia. Sin embargo, James Rodríguez afirmó: “Yo no me arrepiento de lo que hecho y más cuando no te tratan bien, no te tratan de una manera seria o no valoran lo que has hecho”.

El goleador de Brasil 2014 habló sobre su futuro

El mediocampista mencionó que quiere jugar en Europa en la próxima temporada y quiere llegar a un club en donde pueda jugar cada tres días. “Me siento súper bien físicamente, sé que puedo dar más, porque tengo talento y calidad. Soy una persona que me encanta trabajar. En mi trabajo soy muy curioso, súper profesional, así muchos duden, pero a mí no me importa lo que se hable de afuera. Sé lo que yo soy y sé lo que puedo dar”.