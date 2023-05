James Rodríguez y el equipo del FPC que le gusta ver: "Millonarios juega bien con Gamero"

Hace 15 años, un tímido James Rodríguez dejó Envigado para empezar a cumplir los sueños que siempre tuvo desde niño de ser el mejor futbolista que jamás se haya visto en Colombia y llegar a esos equipos destellantes que lo maravillaban cuando los veía 'embobado' por televisión, como el Real Madrid, por ejemplo.

En adelante, el '10' derrochó su magia por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan y Olympiacos, pero él mismo sabe que tiene la cuenta pendiente de hacerlo en su país, más allá de deleitar a los colombianos en el Metropolitano de Barranquilla con la camiseta de la Selección Colombia.

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, James reconoció que una de sus principales deseos es jugar algún día en el fútbol colombiano y que le gustaría hacerlo en el Deportes Tolima, equipo del que es hincha desde pequeño, o en uno de los dos grandes de Medellín, su ciudad de residencia en el país.

Sin embargo, dijo que esa no es su prioridad ahora mismo y que le gustaría cumplirla pero más adelante. De momento, su anhelo es continuar en el balompié europeo y se mostró ilusionado con llegar a una liga importante para la próxima temporada.

James Rodríguez y su amor por el fútbol colombiano

Aunque sabe que todavía no vendrá al FPC, James confesó que sí es una liga que sigue bastante y que le gusta verla, pues hay varios equipos que tienen un estilo de juego agradable y competitivo.

"Cuando tengo tiempo sí veo mucho. Y también cuando la hora ayuda, porque hay veces que allá (Europa) son las 2-3 de la mañana y es imposible. Pero sí veo el fútbol colombiano y hay partidos buenos", confesó el talentoso volante zurdo.

"Águilas y Millonarios juegan bien"

Sin ningún problema, James también habló de los equipos que más le gusta ver por cómo juegan, y por sorpresa, no nombró ni al Tolima ni a ninguno de los dos grandes de Medellín, y sí a los dos equipos que acabaron primero y segundo en la fase del todos contra todos de la actual Liga BetPlay: "Águilas juega bien. Millonarios con Gamero juega bien".

No es la primera vez que James le echa flores a Millonarios, y precisamente, por ese estilo de juego, Andrea Guerrero, periodista del Canal RCN, le tiró una indirecta en medio de la entrevista para vestirse de azul y blanco en un futuro: "Pero es que hoy yo pienso en un equipo y al 'Tito' Gamero le caería de maravilla", haciendo referencia al entrenador 'embajador'. No obstante, Rodríguez no hizo mucho caso al comentario y siguió hablando de otro tema.