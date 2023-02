¿James Rodríguez se unirá a la King's League, evento organizado por Gerard Piqué?

La King's League, torneo de fútbol organizado por el exjugador Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, se ha tomado las redes desde su inicio, en donde doce equipos se enfrentan cada semana en busca de un cupo en los playoffs.

En la actualidad se disputa la primera edición, pero parece ser un evento que contará con más que solo una y por esa razón, con la oportunidad de seguir creciendo, se espera que en las próximas ediciones se unan más equipos.

¿James Rodríguez, en la King's League?

Por esa razón, el streamer Juan Guarnizo, que es el presidente de Aniquiladores FC, reveló que tuvo una conversación con James Rodríguez y lo invitó a unirse a su equipo, comentó el colombiano en una de sus transmisiones en Twitch.

"Le hablé a James Rodríguez, yo solamente puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto"

Además, el streamer agregó que "simplemente les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada, solo le pregunté, oye estás enterado de todo lo de King's League y me dijo 'sí, he visto más o menos cositas y no sé qué".

Sin confirmar o descartar la presencia del futbolista del Olympiacos de Grecia en la King's League, lo cierto es que el tiempo lo dirá.

Por último, cabe recordar que la King's League en la actualidad la confirman 12 equipos, en los cuales hacen parte algunos de los streamers más importantes del mundo y exjugadores de fútbol como Iker Casilla y Sergio Agüero:

Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

