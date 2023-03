¿James Rodríguez vuelve a Sudamérica? Hinchas rompen las redes ilusionados con el colombiano

James Rodríguez vive una temporada brillante en el fútbol griego con la camiseta del Olympiacos y su nivel le permite seguir soñando con estar con la Selección Colombia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar que actualmente James está fuera de las canchas debido a una pequeña lesión que no le ha permitido estar en los últimos partidos de Olympiacos, el nivel futbolístico que ha mostrado el colombiano en su regreso a Europa lo hace ser querido para distintos equipos del mundo, incluyendo Sudamérica.

El ‘10’ de la Selección Colombia llegó a Olympiacos con el objetivo de estar cerca a uno de sus mejores amigos que le ha dejado el fútbol como lo es el brasileño Marcelo. Sin embargo, la salida del experimentado lateral izquierdo del conjunto europeo representaría un golpe anímico para James, quien podría escuchar nuevas ofertas en el mercado de pases.

Marcelo arribó a su país natal para vestir la camiseta del Fluminense de Jhon Arias y Germán Ezequiel Cano, pero los hinchas del cuadro brasileño no parecen quedar contentos con los nombres que tienen y en las últimas horas se han volcado a las redes sociales para pedirle a James que vuelva al fútbol sudamericano y dispute la Copa Libertadores con ellos.

“Los hinchas del Fluminense invadieron el perfil de James Rodríguez pidiendo que el colombiano viniera a la tricolor. El centrocampista de 31 años está en el Olympiacos y jugó junto a Marcelo. James tiene contrato hasta junio de 2023 y podría firmar un precontrato con otro club”, publicó el medio brasileño ‘Lance’ en sus redes sociales en las últimas horas.

'VEM PRO FLU!' 🇭🇺



