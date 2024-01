¿Jaminton Campaz llegará a River Plate? Presidente fue contundente sobre su posible fichaje

El futuro de Jaminton Campaz en el 2024 parece estar bastante confuso, puesto que a pesar de que fue una de las figuras de Rosario Central en el título logrado en meses anteriores, su continuidad en el cuadro rosarino no estaría definida, al parecer por una diferencia en su contrato, haciendo que este cada vez más cerca de Gremio.

En la actualidad, Jaminton Campaz se presentó a Gremio de Brasil mientras trata de aclarar la situación con Rosario Central. Sin embargo, en medio de las negociaciones han aparecido otros equipos que pelean el fichaje del colombiano, quien estaría dispuesto a tener un nuevo aire para la presente temporada.

Uno de los equipos que ha sonado fuertemente para que pelee por Jaminton Campaz es River Plate, pues ha sido uno de los jugadores que ha estado en la carpeta de las directivas del cuadro ‘millonario’, sin embargo, no se ha presentado ninguna oferta formal por el colombiano, teniendo en cuenta lo adelantado con Rosario y Gremio.

River Plate interesado en Jaminton Campaz

Ante los rumores creados por los medios de comunicación, Jorge Brito, presidente de River Plate, afirmó que en la actualidad no se ha presentado una oferta formal o conversaciones con el entorno de Jaminton Campaz, a pesar de que es uno de los jugadores que el entrenador le gustaría tener dentro de la plantilla.

“No, con Campaz no hubo nada, ninguna reunión, ni ninguna charla, ni con el representante, ni con Central, ni con Gremio. Lo hemos leído, sabemos que tiene características muy interesantes para nosotros, Martín Demichellis es un jugador que lo concibe muy bien, pero eso se podrá dar si se alinean los intereses”, aseguró el presidente en conversaciones con ESPN.

Además, dejó claro que a pesar de tener interés por Jaminton Campaz está a la expectativa de lo que suceda con Rosario Central y Gremio, teniendo en cuenta el conflicto que se ha presentado durante los últimos días y que ha hecho que el atacante este cada vez más lejos del cuadro rosarino.

“Hay un conflicto de los derechos federativos entre Gremio y Rosario Central, así que se podría dar pura y exclusivamente si se llega a un acuerdo entre las partes, de que tanto el representante como Gremio y Central lo quisieran transferir, sería muy sencillo y si no, no sería posible. No hubo ninguna reunión, ni oficial, ni extraoficial, con ninguna de las partes”, aseguró el presidente.

¿Jaminton Campaz volverá a Rosario Central?

Juan Carlos Torres, representante de Jaminton Campaz, habló en Zapping Sports sobre la situación del jugador, dejando claro que es un proceso largo, pero que en la actualidad está todo dado para que el colombiano siga en Rosario.

“Vamos por buen camino, todos somos positivos en la firma para que empiece la pretemporada con Central”, aseguró el empresario.