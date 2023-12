"No está preso", Jermein Peña aclaró los rumores y hasta hizo videollamada con su padre

A Barranquilla llegó la décima estrella. El Junior logró este miércoles un nuevo título en su historia tras vencer en dramático partido a Independiente Medellín que terminó definiéndose desde la vía del penal.

La noche para el tiburón cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sobre el minuto 89, cuando el título parecía quedarse en suelo paisa, una genialidad de Vladimir Hernández alargaba las emociones que terminaron definiéndose desde la vía del penal. En la instancia de los doce pasos, el rojiblanco se impuso por 5-3 y bordó una nueva estrella en su escudo.

La consagración dejó grandes figuras en la plantilla dirigida por Arturo Reyes. Uno de los más queridos por la hinchada fue el defensor Jermein Peña, quien se convirtió en un bastión.

Jermein Peña y la historia con su padre

Durante los últimos días, el defensor ha sido blanco de burlas a su padre y amenazas por parte de los hinchas del Medellín. Todo se dio luego del primer duelo de la final cuando se viralizó un video donde le decía "paquete" al jugador del poderoso, Bryan León.

Tras este episodio a Peña le sacaron a relucir el tema de su padre, quien fue condenado por la muerte de Alcy Alberto Aguilar Batista.

Ante esto, el samario no se guardó nada y tras el título conseguido ante Medellín aclaró que su padre no está preso.

Ya firmé contrato con Junior y para que sepan mi papá no está preso.

Para aclarar más los rumores, Peña también mostró en plena zona mixta una videollamada que estaba realizando con su padre.

Me está esperando para celebrar conmigo.

Jermein no ocultó su alegría por la décima

Con el furor del título, Peña se mostró contento por el décimo título del Junior y de paso contó una promesa que realizó cuando llegó al club.

"“Estoy sin palabras, la verdad estoy sin palabras porque si recuerdo mucho cuando yo llegué al Junior de Barranquilla. Yo prometí que tenía que quedar en la historia del Junior y yo desde el principio lo dije".

Puede mirar también: Carlos Bacca se llevó el Botín de Oro de la Liga Betplay: su abismal cantidad de goles

Peña añadió que “el mensaje de mi camiseta es por mis mejores amigos, que desde niño siempre me apoyaron. Ellos estarían muy felices por mí. Sobre todo a uno que era hincha de Junior y me lo mataron. Lo recuerdo mucho y a su hija la quiero mucho. El viernes voy para Santa Marta a festejar con ella para que sienta la alegría del padre”.

Finalmente, el defensor no se olvidó de su madre y también mandó sentido mensaje. “Me llamó mi mamá, me dijo que estaba en Plaza del Parque y que allá todo se volvió loco. Yo quería eso. Quiero que me reciban con el carro de los bomberos en Santa Marta, con mi gente”.