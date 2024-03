Desgarrador testimonio de Jhon Arias: "Fluminense me salvó la vida"

Como un desconocido, Jhon Arias arribó a mediados de 2021 a Fluminense, pero su fútbol, talento, inteligencia y carisma lo catapultaron en ídolo dos años y medio después.

Arias no se ahorró ni una gota de sudor y rápidamente se convirtió figura, para después entrar en el Olimpo en el que está ahora. El 2023 fue consagratorio, fue estrella inobjetable en la consecución de la primera Copa Libertadores en la historia del club y en 2024 ha comenzado por la misma senda. Este jueves fue el gran héroe con un doblete en 10 minutos para remontarle a Liga de Quito en la Recopa Sudamericana y ganar un título internacional más con un 2-1 en la serie.

El amor entre Jhon Arias y Fluminense es inquebrantable y hay razones de fondo para explicarlo. La relación del jugador y club trasciende de lo futbolístico al plano personal y por eso es que el chocoano prefiere quedarse en el elenco de Río de Janeiro antes que irse a Arabia o a un mercado emergente de Europa. Su objetivo es llegar a un equipo importante en la élite y sabe que tiene todo para lograrlo.

¿Pero por qué Fluminense es tan importante para Arias? En su llegada al club, el jugador vivió uno de los momentos más complejos de su vida: la muerte de su abuela, y ese golpe fue duro de superar. De hecho, el extremo de 26 años ha confesado en diferentes oportunidades que tuvo que pasar por un proceso psicológico de la mano de Emily Gonçalves, psicóloga del equipo, y de quien ha declarado que le salvó la vida.

Tras el título de la Recopa Sudamericana, Jhon Arias fue interrogado por el amor que le tiene al 'Flu' y sin titubeos se despachó con un conmovedor relato en el que dio detalles de lo que tuvo que pasar y del apoyo que le dio la institución en ese momento.

"Es un club muy importante para mí, muy importante en mi carrera, un club que me genera una sensación de mucha gratitud porque me acogió en un momento muy difícil de mi vida. El fútbol va más allá de las cuatro líneas. Yo estaba muy dolido por lo que sucedió con mi abuela y Fluminense consiguió salvarme realmente de quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Por eso cada vez que entro a la cancha, sea para un entrenamiento o para un partido, yo entro con esa sensación de que estoy acá para retribuir todo lo que los chicos han hecho por mi", dijo de entrada.

Continuando su relato, Arias pasó de la importancia de Fluminense a la importancia de Fernando Diniz, de quien dijo que además de ser un grandísimo entrenador y conocedor de fútbol, su mayor virtud es siempre preocuparse por la vida persona del jugador y entablar una relación estrecha con el plantel.

"Por cosas de Dios, porque de verdad son cosas de Dios, mi carrera se cruzó con Fernando Diniz, una persona extremadamente dedicada y que da la vida por sus jugadores. Yo soy un tipo más reservado y Diniz ha conseguido preocuparse por mí como quizá nadie lo haya hecho, aparte de mi familia. Tengo una relación muy buena con él, cada vez más estrecha, con mucho respeto y admiración por él y por su trabajo", añadió.

'O FLUMINENSE ME SALVOU'! 😢😢 Um relato EMOCIONANTE do Arias sobre a ajuda que o Tricolor ofereceu após um momento difícil na vida do colombiano... pic.twitter.com/VpDNfbdXAg