Jhon Arias: de jugar en el barro del Quibdó, a ser ídolo en Brasil

Jhon Arias sigue acrecentando su historia en una de las ligas más competitivas del mundo y la más de Sudamérica como lo es la brasileña, y con ello el nacido en Quibdó, Chocó, se hace cada vez más ídolo de una de las instituciones más grandes del país cinco veces campeón del Mundo.

Fluminense consiguió este jueves 29 de febrero remontar la serie frente a Liga de Quito en la Recopa Sudamericana y con ello tuvo un cierre con broche de oro en la temporada en la que levantó por primera vez la Copa Libertadores de América.

El 'Flu' le dio vuelta a la serie (perdió 1-0 en Ecuador la semana pasada) con dos anotaciones del atacante colombiano Jhon Arias (76 y 90, de penal), quien ya es ídolo del club y continúa sumando grandes actuaciones con el cuadro brasileño.

"Feliz por el gol, feliz por contribuir a conseguir este título y ahora a disfrutar porque es un título que recoge todo lo que hicimos el año pasado. Es la conclusión de esa conquista de la Copa Libertadores" del 2023, dijo el cafetero tras finalizar el encuentro.

Jhon Arias, héroe en Brasil

Luego de la consecución de la Copa Libertadores 2023 frente a Boca Juniors y una temporada fantástica en cuanto a números y rendimiento dentro de la cancha, Jhon Arias no se detiene. Fue el tercer mejor futbolista de la final del Mundial de Clubes frente a Manchester City y ahora se despachó con un doblete en la final de la Recopa para darle una nueva alegría a una afición muy golpeada en los últimos años.

Inicios de Jhon Arias

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en este camino de Jhon Arias para llegar a triunfar en la mejor liga de Sudamérica.

El jugador de 26 años nació en Quibdó, Chocó, una de las zonas más golpeadas históricamente de Colombia, sin embargo, esto no fue impedimento para que a base de la disciplina, Arias pudiera alcanzar su sueño de convertirse en futbolista profesional; todavía le falta su más grande: jugar un Mundial con la Selección Colombia.

“Soy de una tierra bonita (Quibdó), donde no hay muchas oportunidades; ahí nació ese niño soñador. Mis padres me dieron bases sólidas en cuanto educación y templanza. Me ha tocado trabajar mucho para lograr este sueño (ser futbolista) y, en parte, eso hace que yo disfrute de mi presente. Pero todas esas experiencias y dificultades que tuve en mi niñez me han dado la certeza de que ese esfuerzo del pasado ha valido la pena”, dijo hace algunos meses el jugar en diálogo con El Colombiano.

Sus primeros toques con un balón fueron en las calles y canchas de barro de Quibdó, en el departamento del Chocó, donde según indica, se forjó a base de carácter y mucha disciplina.

Su debut profesional se dio con 21 años, una edad que realmente es bastante para la oportunidad de disputar un primer partido. Sin embargo, a partir de ahí todo ha sido muy rápido para Jhon Arias, pues su talento lo ha llevado a triunfar tan solo cinco años después.

Empezó su carrera en Llaneros de la segunda división del FPC, en donde disputó un total de 35 partidos en 2018, para que el siguiente año saltara a Patriotas de Boyacá, en donde jugó 38 encuentro y llamó la atención de un grande de la liga colombiana.

América de Cali cerró su fichaje en 2020. Allí no logró mostrar su mejor nivel y la poca continuidad que tuvo en todo el año lo llevó a buscar nuevos horizontes, por lo que recayó en la capital de la República para vestirse con los colores de Independiente Santa Fe.

En el rojo capitalino tuvo una buena temporada durante el 2021, siendo pieza fundamental del equipo y tan solo 28 partidos después llamó la atención del Fluminense, un equipo poderoso económicamente y uno de los más representativos del fútbol brasileño.

Mi padre un día me regaló una bicicleta para transportarme y una vez iba con mi hermano por una de las carreteras destapadas y nos fuimos a un hueco; nos pelamos las rodillas. Tengo esa cicatriz, cada que me la veo recuerdo los sacrificios que hacía para ir a entrenar

Jhon Arias sueña con jugar un Mundial con Colombia

Su carrera deportiva exitosa de por sí, ha transcurrido bastante rápido. En tan solo cinco años como jugador profesional ya ha tenido grandes logros como el vestir la camiseta de la Selección Colombia, algo que tal vez ni él se imaginaba que sucedería tan pronto, pero su trabajo desde pequeño le entregó frutos casi a la velocidad que imprime dentro de un campo.

El mayor anhelo todavía no lo alcanza, pero seguramente lo obtendrá en el 2026 y es que según sus declaraciones, su sueño es “ir a un Mundial con la Selección Colombia”. Por el momento, Arias sigue triunfando en Brasil y seguramente será parte del combinado nacional para encarar la ilusión de conseguir la segunda Copa América en la historia, esta vez en Estados Unidos 2024.