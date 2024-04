Jhon Arias no olvida a Santa Fe y Harold Rivera: "me dieron la confianza para dar el salto"

No cabe duda que uno de los futbolistas colombianos que ha sido más influyente en el exterior, es Jhon Arias. El actual jugador del Fluminense de Brasil vive en uno de los mejores momentos de su carrera tras brillar con el equipo brasileño y de paso ser figura en la Selección Colombia.

Sin embargo, este gran éxito, Arias se lo debe en gran parte a uno de los equipos del fútbol colombiano, como lo es Independiente Santa Fe, club que le dio el gran salto al fútbol carioca.

En diálogo con Noticias RCN, el extremo cafetero no olvidó su paso por la capital, donde dejó gratos recuerdos en la hinchada cardenal.

Jhon Arias no se olvida de Santa Fe y Harold Rivera

Al ser consultado por su pasado en el equipo cardenal, Arias no ocultó el gran sentimiento que guarda hacia este, pues asegura que le dieron "la confianza" para ser paciente y ser observado por uno de los mejores equipos, hoy por hoy, del fútbol sudamericano.

"Santa Fe me dio la confianza que yo necesitaba, llegue con ganas de demostrar y tuve unos muy buenos meses allá. Recuerdo a Santa Fe con cariño y estoy pendiente de ellos aún", dijo.

"Yo siento que Santa Fe fue la vitrina y fue el momento para dar el salto a Brasil en un momento adecuado en su carrera", agregó.

Por otro lado, Arias tampoco se olvidó de uno de los técnicos que ha visto su proceso, como lo es Harold Rivera, actual técnico de Patriotas quien lo tuvo allí y en el equipo lancero.

"Fue una persona, junto con Chalo (Martínez) que me acogió como un hijo. Él me llamó y me convenció para llegar a Santa Fe. Me hizo dar cuenta de lo útil que podía ser".

Los números de Arias en Santa Fe

A pesar de que el paso de Arias por Santa Fe fue relativamente fugaz (de un año), sus números avalan el gran momento que vivió allí.

Con el equipo cardenal, el extremo jugó tan solo 28 partidos, suficientes para demostrar una gran calidad de juego y dejando dos goles con tres asistencias.