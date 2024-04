Jhon Arias y la 'pesadilla' que vivió en Brasil: "Me planteé rescindir mi contrato con Fluminense"

El 2023 fue un año consagratoria para Jhon Arias y parte de ese éxito se lo debe a Emily Gonçalves, psicóloga de Fluminense. El extremo chocoano recibió su apoyo tras sufrir la pérdida de su querida abuela. Con sus conversaciones y consejos, logró salir adelante hasta el punto de conquistar la Copa Libertadores y afianzarse en la titular de la Selección Colombia.

Arias llegó a Río de Janeiro en 2021, luego de una buena etapa en Independiente Santa Fe. Al poco tiempo, falleció el "pilar" de su familia. El atacante nacido en Quibdó, de 26 años, pasó difíciles momentos y llegó a pensar en la recesión de su contrato para reunirse con sus seres queridos. En ese momento fue cuando apareció Gonçalves.

"Desafortunadamente cuando llego aquí a Brasil, mi abuela fallece. Literal yo entré en un bucle, como si el mundo se me viniera encima porque es una pérdida realmente insustituible. Yo creo que mi abuela era un pilar en mi familia, no es reemplazable. Yo llegué a un momento muy crítico, en el cual me replanteé muchas cosas. No tenía cierta estabilidad emocional y al final eso se repercute en el campo. De ahí inicia mi trabajo con la psicóloga del club", empezó diciendo Arias, en una entrevista exclusiva con Noticias RCN.

Jhon Arias meditó rescindir su contrato con Fluminense

"Las personas de Fluminense me hicieron sentir lo más tranquilo y en casa posible. No fue fácil, yo venía a Brasil y estaba lejos de mi casa. Mi familia me necesitaba, tampoco la estaba pasando bien. Me respetaron mis tiempos de duelo. La psicóloga me salvó la vida, porque si no se preocupasen tanto conmigo, tal vez hubiera tomado decisiones apresuradas, con la cabeza y el corazón caliente. Yo me planteé la idea de que resignaran mi contrato, quería volver a Colombia y estar con mi familia. Yo por eso exalto mucho a la psicóloga, porque me hizo acompañamiento las 24 horas del día, estaba muy próxima", agregó el exjugador de América de Cali, Patriotas y Llaneros.

Jhon Arias honró la memoria de su abuela levantando títulos en Fluminense

"Estuvo ofreciéndome su ayuda en todo momento, me acompañaba en mi casa. Fue una persona que en el momento en el que yo la necesité, estuvo incondicionalmente. En los momentos en lo que sentí que debía tirar la toalla, literalmente es como si la agarrara ella por mí; 'vamos que todavía queda mucho por hacer'. Ella me dijo que el deseo de mi abuela es que yo triunfara en Brasil y qué mejor regalo que yo quedarme y triunfar realmente. Ese podía ser el mejor homenaje que yo podía hacer por ella y estaría muy orgullosa de todo lo que conseguido", concluyó.