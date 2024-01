Jhon Córdoba, el chocoano que busca un campeón de Champions League: así le ha ido en Krasnodar

Jhon Córdoba está listo para dar un 'salto de calidad' en su carrera futbolística. A sus 30 años, el delantero oriundo de Istmina está demostrando un altísimo nivel con el F. C. Krasnodar por lo cual dos equipos de la Premier League están en "carrera" por ficharlo.

Córdoba ya jugó en dos de las cinco 'grandes' ligas de Europa. Recordemos que en España defendió la camiseta de R. C. D. Espanyol (33 partidos, cuatro goles y dos asistencias) y Granada C. F. (28-5-0); mientras que en Alemania representó al 1. F.S.V. Mainz 05 (59-13-7), F. C. Colonia (86-37-8) y Hertha de Berlín (21-7-2).

Su amplia trayectoria, así como su notable presente, llamaron la atención del Nottingham Forest y Crystal Palace. 'El Bosque', dos veces campeón de la Champions League, le quiere huir al descenso, pues actualmente ocupa el puesto 15 y está a cuatro unidades del Luton Town, que se encuentra en la 'zona roja'. Los dirigidos por Roy Hodgson están una casilla por encima que los 'rojos', por lo cual quieren incorporar a un delantero que sea garantía de goles.

Jhon Córdoba y su gran presente con F. C. Krasnodar

El inicio de la temporada 2023/24 fue espectacular para el jugador surgido en Envigado. Córdoba lleva 11 goles y cuatro asistencias en 20 partidos con 'Los Toros'. Cabe resaltar que la campaña pasada la cerró con 21 festejos y 10 'pasegoles', fue finalista y goleador de la Copa de Rusia.

En dicha definición, anotó el gol que forzó la tanda de penaltis contra CSKA Moscú. A pesar de que anotó su cobro, João Pedro y Olakunle Olusegun fallaron. Así las cosas, se les escapó el que hubiera sido su primer título oficial.

Este rendimiento le permitió figurar en el radar de Néstor Lorenzo y debutar oficialmente con la Selección Colombia. El atacante chocoano sumó sus primeros minutos con la 'amarilla' el pasado 17 de noviembre en el histórico triunfo contra Brasil. Entró al terreno de juego del Metropolitano al 68', en lugar de Rafael Santos Borré. También vio acción (16') en la victoria contra Paraguay.

¿Qué se sabe del interés de Nottingham Forest y Crystal Palace por Jhon Córdoba?

"Nottingham Forest y Crystal Palace están en la carrera por fichar al delantero colombiano de 30 años del Krasnodar, Jhon Córdoba", afirmó Ekrem Konur, periodista turco especializado en mercado de fichajes, a través de su cuenta de 'X'.

'The Standard' señaló que Everton también le sigue los pasos.