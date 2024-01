¡Ya es oficial! Santos Borré se va de Alemania y jugará en un gigante de Brasil

Después de muchas idas y venidas con el futuro de Rafael Santos Borré, ya quedó definido su próximo destino. Internacional de Porto Alegre hizo oficial su fichaje hace minutos.

El 'colorado' confirmó que la operación se hizo en una transferencia definitiva por el 80 % de los derechos económicos del jugador, pero no reveló los montos de la transacción por "un acuerdo de confidencialidad". Borré firmará contrato hasta diciembre de 2028.

"Sport Club Internacional anuncia que el delantero Rafael Santos Borré vestirá el manto rojo en 2024. El Club informa que ha firmado un acuerdo con Borré y el Eintracht Frankfurt para una cesión definitiva", informó el equipo en un comunicado en sus medios oficiales.

Com vocês: Rafael Santos Borré, o novo atacante e sócio do Clube do Povo! 🔥📷



Ídolo no futebol argentino e também na Alemanha, o atacante da Seleção Colombiana é 𝑵𝑶𝑺𝑺𝑶! 😍 pic.twitter.com/zns8kbI945