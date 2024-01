Jhon Jáder Durán estaría en el radar de uno de los equipos más grandes de Europa

Uno de los colombianos ha tenido una buena actuación durante la primera parte de la temporada 2023/2024 en el exterior es Jhon Jáder Durán, delantero del Aston Villa, que a pesar de no ser titular en el equipo inglés, se ha convertido en uno de los hombres de gol de Unai Emery, comenzado a tener un protagonismo en la Premier League.

Ante su gran rendimiento en Inglaterra, Jhon Jáder Durán ha despertado el interés de uno de los grandes de Europa, abriendo la posibilidad de salir del Aston Villa, que es dueño de su pase, pero que estaría abierto a la posibilidad de que el delantero pueda salir del club durante el presente mercado de fichajes.

Según dio a conocer Nathan Gissing, periodista de Inglaterra, las directivas del Chelsea estarían evaluando la posibilidad de hacer una oferta formal por Jhon Jáder Durán, quien sería una de las opciones de gol que manejaría el cuadro inglés para la poca eficacia que ha tenido el equipo azul durante la primera parte de la Premier League.

“El delantero de 20 años de Aston Villa, Jhon Durán, ha sido discutido internamente en el Chelsea, recientemente, como una posible opción a corto plazo este mes. Pero aún no se ha tomado una decisión final. Hay dudas sobre si existe urgencia por hacerse con un delantero este mes de enero ante el riesgo de fichar a alguien que no enaltecería la plantilla”, aseguró el periodista en mención.

