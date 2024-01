El 'Bella ciao' de Luis Díaz: video de la barra que le compusieron a 'Lucho' en Liverpool

Luis Díaz es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Liverpool. La entrega y carisma del extremo oriundo de Barrancas, de 26 años, es recompensada cada vez que la pelota rueda en Anfield. Andy Hodgson y The Ragamuffins crearon una canción, la cual bautizaron 'Lucho', en honor a la figura de la Selección Colombia.

Díaz Marulanda se ha convertido en uno de los hombres fijos en el esquema de Jürgen Klopp. El miércoles pasado, los 'reds' vencieron a Fulham en la semifinal de ida de la Copa de la Liga, también conocida como Carabao Cup por cuestiones de patrocinio. El guajiro fue titular en Merseyside y tuvo una destacada actuación.

El jugador surgido en Junior de Barranquilla ha sido fundamental para que Liverpool sea, a día de hoy, el líder de la Premier League. Asimismo, ha tenido notables encuentros en Champions League y FA Cup, certamen en el cual le anotó a Arsenal en la tercera ronda.

El pasado 29 de octubre, la comunidad de Liverpool quedó conmocionada luego de enterarse del secuestro de los padres de Luis Díaz. Ese día, recibieron a Nottingham Forest en Anfield y por obvias razones, el colombiano no fue convocado por el estratega alemán.

Cuando sonó el 'You'll Never Walk Alone', se despertaron todo tipo de emociones en el mítico estadio inglés. Ya en el partido, Diogo Jota abrió la cuenta y mostró la camiseta de 'Lucho', un gesto que le dio la vuelta al mundo.

En una muestra de profesionalismo y carácter, Díaz reapareció en la siguiente fecha, con Mane aún en cautiverio. Jugó 7' y fueron suficientes para anotar el gol del agónico empate contra Luton Town. El exjuagdor de Porto se levantó la camiseta y reveló el siguiente mensaje: "Libertad para papá".

Este sacrificio y plena disposición fue agradecido por toda la fanaticada 'roja'.

Su nombre es 'Lucho'

Él vino de Porto

Vino a anotar, vino a anotar

Vino a anotar, anotar, anotar

Él es Luis Díaz

Es de Barrancas

Y juega en el Liverpool

Lucho @taggysbar 😮‍💨🔥

6pm start get there early to avoid ques see ya on the roof 😎💪🔴

Insta 👇🤙..... appreciation for any shares ❤️🤝🙏https://t.co/c7mYWuCsPi pic.twitter.com/rlHbZcuRVO