Jhon Jader Durán fabricó un polémico penalti en la Carabao Cup: vea su gol con Aston Villa

Este martes 24 de septiembre, Aston Villa visitó al Wycombe Wanderers para disputar un duelo correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, conocida como Carabao Cup, por motivos de patrocinio. Los dirigidos por Unai Emery se impusieron por 0-2 en Adams Park y siguen en carrera en la EFL Cup. Jhon Jader Durán se reportó con un nuevo gol con la casaca delos 'villanos'.

Durán fue inicialista en el duelo contra los 'azules'. A lo largo del partido se mostró participativo y fue una 'pesadilla' para los defensores locales. Sin embargo, a los de Emery les costó encontrar los caminos para abrir el marcador. Fue hasta el minuto 55' cuando Emiliano Buendía, virtuoso volante argentino, venció el arco custodiado por Franco Ravizzoli con un preciso cabezazo.

Al 84', el atacante surgido en Envigado hizo una pared con un compañero con un estupendo taconazo. Durán le ganó la posición a Declan Skura y alcanzó a puntear el balón, antes de que lo interceptara el arquero nacido en Mar del Plata. Samuel Allison, referí del compromiso, no lo pensó dos veces y sancionó pena máxima para la visita. En esta instancia de la competencia no hay VAR, por lo cual la controversial acción no pudo ser revisada.

¿Era penal contra Jhon Jader Durán?



El delantero paisa, de 20 años, se encargó del cobro y engañó al guardapalos argentino para llegar a su quinto gol de la temporada. Recordemos que ya había anotado cuatro en las primeras cinco fechas de la Premier League (vs. West Ham, Leicester City, Everton y Wolverhampton). El exjugador de Chicago Fire también había festejado en el debut de Champions League contra Old Boys, pero la anotación quedó anulada por una mano de Amadou Onana.

El gol de Durán fue vital para el triunfo, pues al 90+5' descontó Richard Kone. Aston Villa está en busca de su sexta conquista tras los títulos de 1960-61, 1974-75, 1976-77, 1993-94 y 1995-96.

Vea el gol de Jhon Jader Durán en la Carabao Cup: video