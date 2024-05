Jorge Luis Pinto reveló los detalles que impidieron su llegada al Cali: “Siento pena”

Días de oscuridad y tiniebla han vivido todos los aficionados del Deportivo Cali. En la actualidad, el equipo ‘Azucarero’ todavía no ha definido su entrenador para el próximo semestre, a pesar de los diferentes rumores que se han generado, comenzando a preocupar a todos los hinchas del cuadro caleño.

Durante los últimos días, varios medios de comunicación dieron a conocer que la llegada de Jorge Luis Pinto al banquillo azucarero era un hecho. Sin embargo, la llegada del santandereano no se daría, esto teniendo en cuenta el cambio de decisión que tuvo la dirigencia, quienes a pesar de haber diálogo con el entrenador mundialista, desechó la oportunidad de volverlo a tener como DT.

Razones por las que Jorge Luis Pinto no llegará al Deportivo Cali

En conversaciones con Zona Libre de Humo, medio de la ciudad de Cali, Jorge Luis Pinto dejó claro que tenía todo listo para volver al Deportivo Cali, pero una indecisión de la dirigencia del club hizo que su contratación no se diera, a pesar de ya haber logrado un salario y dar a conocer su proyecto deportivo.

“Tuve una reunión con el presidente Guido y el Dr. Quintero, hablamos de fútbol, del pasado, del presente y del futuro para dirigir. Creía que era indecente hacerlo por ‘El Cocho’. Hablamos de todo, de jugadores, de una rebaja, fue una conversa muy amplia y amigable, cuadramos todo”, inició Jorge Luis Pinto.

Además, afirmó que la decisión que tomó la junta directiva se la hicieron saber por medio de un mensaje, pues en medio del silencio de los directivos, tomó la decisión de escribirle al presidente para finiquitar detalles.

“Como no me llamaban le puse un mensaje al Dr. Guido Jaramillo y luego recibí un mensaje que ya no iba”, afirmó Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto estaba formando el Deportivo Cali 2024 II

Por último, el entrenador mundialista dejó claro que ya tenía conversaciones adelantadas con tres jugadores para que llegaran al Deportivo Cali el segundo semestre y su única petición a la directiva fue estar al día con los salarios de los futbolistas, pues para nadie es un secreto los problemas económicos que ha tenido el equipo durante los últimos años.

“Ya había hablado con 3 jugadores (2 extranjeros y un colombiano) para llegar al Cali. Uno como humano sale triste de que en estas épocas de la vida le pasen a uno estas cosas (…) En lo otro que ya había acuerdo era en lo económico, también les pedí es que hubiera unidad, todos tirando para el mismo lado y que los jugadores estuviesen siempre al día en el club”, finalizó.