Osorio llegó a Brasil y dijo que “es el fútbol más difícil del mundo, con los mejores jugadores”

Al tratarse de uno de los técnicos sudamericanos más experimentados, la afición de Athletico Paranaense se ilusiona con la llegada de Juan Carlos Osorio para la temporada 2024 y el técnico risaraldense ya se encargó de elogiar a los hinchas del club y en general a todos los aficionados del fútbol brasileño.

Este sábado 6 de enero se llevó a cabo su presentación oficial en Brasil y el experimentado entrenador aprovechó para revelar algunos detalles de lo que fue su negociación con la directiva del equipo brasileño.

“Fue algo muy privado, me sorprendió porque era fin de año e inicialmente la conversación con el presidente estaba pactada para el 31, no fue así y la hicimos el 2. Fue muy positivo para ambas partes. Una reunión, la oferta y firmé″, dijo inicialmente.

En cuanto a su modelo de juego y fichajes, el técnico colombiano no quiso hacer mucho énfasis a los nombres que le pidió a la directiva y por el contrario aseguró que como ha sido costumbre a lo largo de su carrera, usará las fuerzas básicas del equipo y les dará oportunidad a los jóvenes de mostrar su talento.

“Siempre he dado oportunidades a los jugadores base, intentaré mezclarlas. No entramos en esos detalles sobre refuerzos. Personalmente creo que hay posiciones en todo el mundo en las que es muy difícil encontrar jugadores”, añadió.

