Juan Cruz Real estaría entre las alternativas de un equipo del FPC para la próxima temporada

Para nadie es un secreto que Juan Cruz Real es uno de los técnicos que más ha dejado de que hablar en el fútbol colombiano, puesto cada vez que un equipo está buscando entrenador, el nombre del argentino aparece en la oficina de los clubes, despertando muchos comentarios entre los aficionados.

Pues bien, ante su salida del Deportes Tolima por malos resultados, el nombre de Juan Cruz Real vuelve a sonar en las oficinas de un club que estaría buscando entrenador para la próxima temporada, teniendo en cuenta que durante los últimos días el estratega que estaba a cargo presentó su carta de renuncia.

El equipo que tendría en carpeta a Juan Cruz Real es Atlético Bucaramanga, que busca entrenador tras la salida de Alexis Márquez, quien tras la derrota del equipo ‘leopardo’ contra Independiente Medellín tomó la decisión de dar un paso al costado del club, pues es consciente que el equipo necesita resultados deportivos.

Según dio a conocer Pipe Sierra, periodista de Win Sports, las directivas del Atlético Bucaramanga tendrían entre las alternativas para dirigir al equipo a Juan Cruz Real. Sin embargo, no es el principal candidato para llegar a la ‘Ciudad Bonita’.

“Bucaramanga tiene tres candidatos sobre la mesa para el cargo de entrenador. Harán entrevistas desde hoy y elegirán el que mejor se ajuste al proyecto deportivo. Los candidatos: Daniel Farías, Alberto Suárez y Juan Cruz Real”, fue la información suministrada por el periodista en mención por medio de su cuenta de X.

Presidente de Bucaramanga descartó a Tanucci

Vale mencionar que en días anteriores se dio a conocer que Rubén Tanucci, entrenador argentino, sería el elegido por las directivas del club de Santander para reemplazar a Márquez. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Jaime Elías Quintero, presidente de la institución ‘Leoparda’.

“Sin novedad alguna, lo de Tanucci es falso, yo no he hablado con él y no está en los planes del club (...) La idea es que el interino termine y desde ya estamos mirando qué entrenador traer, ya hay unos acercamientos, pero nada definido”, finalizó el presidente en conversaciones con el diario Vanguardia.

