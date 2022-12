Juan Cruz Real dio detalles de su salida del Junior y relación con Carlos Bacca

Juan Cruz Real volvió a reaparecer en los medios de comunicación, luego de su polémica salida del Junior de Barranquilla hace más de dos meses y donde además, el técnico argentino dio las supuestas razones de su salida y la relación que tuvo con Carlos Bacca.

En entrevista con ESPN, el técnico argentino habló sobre la figura de Bacca en el Junior de Barranquilla y si fue una de las razones de su salida.

"No me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador sabe que tiene jugadores de tanto recorrido y si tienen que ir al banco no es para nada fácil. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista, pero los hinchas y los medios piensan no en el presente del jugador sino en su pasado"

Además, sobre el rendimiento del Junior de Barranquilla bajo su dirección, el entrenador argentino comentó lo siguiente:

"Hay mentiras que se dicen mil veces y terminan siendo verdades. Faltaba el 45% del campeonato y en Copa se podía revertir, son cosas que pasan. Fue una gran experiencia. Voy a estar siempre agradecido con este equipo por la oportunidad que me dio".

Juan Cruz Real y una nueva oportunidad en el FPC

En la actualidad sin equipo, el técnico argentino no le cerró las puertas a volver a dirigir en el fútbol colombiano.

"Estoy abierto a cualquier proyecto porque soy muy agradecido con Colombia. Hace ya casi cinco años que estoy en este país maravilloso y me han tratado muy bien en todas las partes que he ido"

Por último, cabe recordar que además de Junior de Barranquilla, Juan Cruz Real ha dirigido al América de Cali (equipo con el que fue campeón de Liga 2021), Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba.