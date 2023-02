Juan Fernando Vélez, el colombiano que fue sensación en Valparaíso Cerro Abajo 2023

El colombiano Juan Fernando Vélez sigue haciendo historia en el mundo del downhill urbano con su más reciente participación en Valparaíso Cerro Abajo 2023.

Vélez registró el segundo mejor tiempo con un descenso de 2 minutos y 18 segundos. Fue superado por el checo Tomas Slavik con una diferencia de 1.485 segundos.

Valparaíso Cerro Abajo cada año llama más la atención para los riders puesto que sus curvas y descensos llenan de adrenalina y retos a los corredores que ven en este puerto un punto perfecto para la temporada de Downhill Urbano.

Mire acá: Santiago Buitrago y el deslumbrante mano a mano con Pogacar en la Vuelta a Andalucía

"Para mí es un orgullo recibir este premio. He trabajado fuertemente para esto y aquí está la recompensa. Me siento feliz con el resultado y ahora me prepararé para el próximo evento, el downhill de las flores en la ciudad de Medellín este 29 de marzo", dijo Vélez luego de poner a prueba su talento, adrenalina y nervios de acero.

Pero Vélez no fue el único colombiano en la carrera, puesto que Camilo Sánchez quedó en el cuarto lugar y con ello situó al país cafetero como uno de los países con talentos en proyección.

Vélez en medio de su carrera en ascenso de ser referente del Downhill Urbano tiene a un mentor que ha hecho caminos en Colombia para este deporte extremo y está de la mano con Jorge Mario Jaramillo, más conocido como Chigüiro.

“Estar en entre los 5 mejores del mundo en esta escena es increíble y vamos a seguir trabajando”, dijo ‘Chigüiro’ sobre sus pupilos en esta carrera que cada año y en sus versión 19 llama la atención del mundo.

De esta forma, el colombiano Juan Fernando Vélez sigue sumando más podios luego de su participación en la Feria de Manizales y ahora se prepara para la carrera de Downhill en Medellín el próximo 29 de marzo.

Vélez espera volver a quedar en el podio en Medellín y con ello consagrar su carrera sumando más reconocimientos en la temporada de downhill urbano para demostrar una vez más su talento y técnica en descensos y curvas con la adrenalina al 100%.

Puede leer: Mercedes presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2023 de la F1