CANAL RCN
Deportes

Alberto Gamero lanzó advertencia contra Juan Cuadrado: el propio jugador lo reveló

El nuevo refuerzo del cuadro azul fue claro con el mensaje del DT.

Fotos: Millonarios

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
12:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El esperado fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Millonarios se convirtió en la movida más mediática del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre.

Sin embargo, la llegada del veterano extremo y lateral —de destacada trayectoria en la Selección Colombia y el balompié europeo— vino acompañada de un mensaje directo por parte del director técnico Alberto Gamero. El estratega samario dejó en claro la filosofía de trabajo que regirá la integración del jugador al plantel azul.

Arden los ocho: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el empate de Millonarios y derrota de Nacional
RELACIONADO

Arden los ocho: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el empate de Millonarios y derrota de Nacional

Ante las expectativas de la afición y la prensa sobre cómo se amoldaría el esquema albiazul alrededor del futbolista antioqueño, Gamero fue categórico al señalar que la jerarquía individual no alterará la idea táctica colectiva que ha caracterizado su proceso.

La advertencia técnica: funcionalidad por encima de individualidades

En sus declaraciones sobre el rol que desempeñaría el nacido en Necoclí, el entrenador fue transparente acerca del encaje futbolístico del referente internacional:

"A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos".

Con esta precisión, Gamero trazó una línea firme sobre la dinámica del vestuario y el terreno de juego: Millonarios no estructurará su fútbol en función de una figura en particular, sino que buscará potenciar las virtudes individuales a través de un funcionamiento colectivo sólido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

"Tecniquillo": Jonathan Risueño arremetió contra Lucas González tras la derrota de Nacional vs. Cúcuta

Champions League

'Lucho Díaz' vs. Arsenal, Real Madrid y más colombianos en la jornada de miércoles de Champions League

PSG

¡Bombazo! Figura del PSG se pierde el resto de la temporada por rotura de ligamento

Otras Noticias

Presupuesto General de la Nación

¿Se cayó el Presupuesto General de la Nación? El error de trámite que desató la polémica

Senado y Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65 del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Pensiones

Colombianos con pocas semanas cotizadas de pensión podrán acceder a subsidio: de esto se trata

Este es el subsidio para pensionados destinado a personas con pocas semanas cotizadas en Colombia.

Fenómenos naturales

Impactantes imágenes satelitales del supertifón Champi: aseguran que es la tormenta más fuerte del año

Spotify

Fin a los trucos: Spotify pedirá verificación a través de código QR para planes familiares

Cuidado personal

¿Cómo saber cuándo un procedimiento estético en el rostro es seguro?