Alberto Gamero lanzó advertencia contra Juan Cuadrado: el propio jugador lo reveló

El esperado fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Millonarios se convirtió en la movida más mediática del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre.

Sin embargo, la llegada del veterano extremo y lateral —de destacada trayectoria en la Selección Colombia y el balompié europeo— vino acompañada de un mensaje directo por parte del director técnico Alberto Gamero. El estratega samario dejó en claro la filosofía de trabajo que regirá la integración del jugador al plantel azul.

Ante las expectativas de la afición y la prensa sobre cómo se amoldaría el esquema albiazul alrededor del futbolista antioqueño, Gamero fue categórico al señalar que la jerarquía individual no alterará la idea táctica colectiva que ha caracterizado su proceso.

La advertencia técnica: funcionalidad por encima de individualidades

En sus declaraciones sobre el rol que desempeñaría el nacido en Necoclí, el entrenador fue transparente acerca del encaje futbolístico del referente internacional:

"A veces se piensa que es intentar jugar algo para él, pero nosotros estamos intentando que el equipo juegue bien para que él entre bien. Es un jugador que va a tener sus dos o tres posiciones donde nosotros lo necesitamos".

Con esta precisión, Gamero trazó una línea firme sobre la dinámica del vestuario y el terreno de juego: Millonarios no estructurará su fútbol en función de una figura en particular, sino que buscará potenciar las virtudes individuales a través de un funcionamiento colectivo sólido.