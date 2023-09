Jugador colombiano quedó en estado de coma tras fuerte golpiza por celebrar un gol en México: video

Un nuevo acto de intolerancia en el fútbol aficionado comienza a darle la vuelta al mundo, puesto que se dio a conocer que un joven colombiano fue víctima de una fuerte golpiza en México tras celebrar un gol en un compromiso amistoso, lo cual lo dejó gravemente herido y en estado de coma por los fuertes golpes.

La víctima de este nuevo acto de violencia es Ander Jafeth Mejía, de 22 años, un colombiano que vive en México y que se encuentra en estado crítico tras la fuerte golpiza que recibió al momento de celebrar un gol el pasado miércoles 6 de septiembre. El joven se encuentra internado en el centro hospitalario llamado Santos Niño de Atocha.

Por medio de un videoaficionado, se puede observar como el joven colombiano trata de protegerse de los fuertes golpes que le propinaban los rivales, quienes al parecer desataron la furia con el colombiano por la forma que celebró un gol. Sus compañeros de equipo tratando de evitar la pelea, pero no pudieron hacer mayor cosa.

🔴#Texcoco | Al parecer el joven #AndersonSalas de origen colombiano, anotó un gol, antes de ser agredido por el equipo contrario



El estado de salud del joven se dio a conocer por medio de su madre, que en conversaciones con el diario regional El Pilón, afirmó que está haciendo todos los posibles para que los entes de control le den la documentación necesaria para poder estar su hijo, puesto que ella se encuentra en territorio nacional.

“Es mi hijo, soy su madre, quien tiene que estar allá con él, soy yo, pero las entidades de acá de Colombia no me dan el permiso especial... Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país”, aseguró Ana Jackeline Salas Mejía.

Además, afirmó que no está pidiendo recursos económicos para poder viajar, pues solo está solicitando agilidad en la documentación del pasaporte para poder viajar a México y estar al tanto de la salud de su hijo.

Un joven viajó en busca de un sueño

Por otro lado, la mamá del joven jugador dio a conocer que Ander Jafeth Salas viajó a México para cumplir su sueño como jugador profesional, dejando claro que para sobrevivir en el país azteca trabaja en un almacén de ropa y combinada sus actividades diarias con partidos aficionados, como el que estaba disputando el pasado 6 de septiembre.

“Fue a cumplir sus sueños y miré, los sueños donde han quedado. Donde unos jóvenes de malos pensamientos lo agredieron brutalmente”, finalizó Jackeline.

