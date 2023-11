Jugador del Cúcuta menospreció el trabajo de la defensa de Millonarios en la Copa

El juego entre Cúcuta Deportivo y Millonarios por la semifinal de la Copa Betplay sigue dejando de que hablar entre todos los aficionados del balompié nacional, teniendo en cuenta todas las acciones que se presentaron dentro del terreno de juego del General Santander, lo que ha desatado un sinfín de críticas para los jugadores del equipo de Alberto Gamero.

Uno de los que arremetió contra los jugadores de Millonarios fue Jaime Peralta, jugador de 18 años del Cúcuta Deportivo y que fue el encargado de ponerle emoción al juego de vuelta a las semifinales de la Copa Betplay, puesto que anotó el gol de la igualdad en el marcador global de la serie.

En entrevista con el Vbar de Caracol Radio, el joven delantero dejó claro que la defensa de Millonarios es buena, pero nunca fueron superiores al frente de ataque del Cúcuta, dejando claro que durante su corta carrera deportiva ha enfrentado a otros defensores mejores y más fuertes que Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

“La verdad es que son buenos centrales, hubo muchos duelos, algunos ganaron ellos y otros yo. No me pareció que fueran tan complicados. Dejaron mucho espacio. No me pareció complicado porque he enfrentado a otros que son más fuertes y duros", aseguró el delantero del Cúcuta Deportivo.

#ElVbarCaracol



🗣️"No me pareció complicada la defensa de Millos (...) He enfrentado rivales mas duros": Jaime Andrés Peralta, jugador del Cúcuta Deportivo hablando en El Vbar Caracol



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/QAflKrzSW5 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 7, 2023

Cabe mencionar que en el juego de vuelta den el estadio General Santander, la zona defensiva de Millonarios no estuvo muy segura, puesto que el gol de Cúcuta Deportivo viene por un grave error de Andrés Llinás, quien dejó voltear al joven delantero para que de media distancia sacara el fuerte remate que venció la portería de Álvaro Montero.

Gamero no estalló tras las críticas de una periodista de Cúcuta

En rueda de prensa después del partido, Alberto Gamero fue criticado por ese plan de juego, argumentando que Millonarios es un grande del fútbol colombiano y uno de los equipos con mejor actualidad en el país, por lo que ponía eso en duda quemando tiempo frente a un club de segunda división. Sin embargo, el entrenador respondió con tranquilidad y recurrió a la estadística para demostrar que el 'embajador' es el que más tiempo efectivo registra en todo el FPC.

“Lamentablemente, tengo que responderte esto a ti, Millonarios es uno de los equipos de los que más juega en el Fútbol Colombiano, el que más tiempo de juego tiene en el país, por qué no preguntas lo que hizo Cúcuta allá (El Campín). Eso sí, no lo preguntas. Puedes decir, lo que hicimos allá nos lo hicieron acá, qué bueno, 1-1. Pero aparte de eso Cecilia, listo se quemó tiempo, pero es la primera vez en el FPC que reponen diez minutos ¿Quemamos tiempo? Nos lo repusieron. Está bien que se pueda jugar, me hubiera enojado sin dan 3 o 4 minutos, pero 10 minutos, jugamos 103 minutos hoy, es suficiente”, declaró.