¿Qué dijo? La 'calentura' de Gamero tras crítica a Millonarios por quemar tiempo en Cúcuta

Millonarios sigue ratificando que vive uno de los mejores ciclos de su historia en el tiempo reciente bajo la batuta de Alberto Gamero. Después de muchos cuestionamientos, el entrenador samario sigue dando frutos en el equipo y ya va para su tercera final consecutiva en un año.

El 'embajador' avanzó a la gran final de la Copa BetPlay tras una semifinal frenética contra Cúcuta Deportivo, que a pesar de estar en segunda división, demostró su gran rendimiento en el torneo jugándole de tú a tú el elenco albiazul, como lo hizo con Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Críticas a Millonarios por quemar tiempo en Cúcuta

Millonarios ganó la serie 2-1 en el marcador global, pero en los minutos finales del juego de vuelta en el General Santander, dejó su estilo ofensivo a un lado para congelar el tiempo tirándose al suelo en cada roce, pues el Cúcuta estaba encima y los de Gamero tenían un hombre menos tras la expulsión de Stiven Vega.

En rueda de prensa después del partido, Alberto Gamero fue criticado por ese plan de juego, argumentando que Millonarios es un grande del fútbol colombiano y uno de los equipos con mejor actualidad en el país, por lo que ponía eso en duda quemando tiempo frente a un club de segunda división. Sin embargo, el entrenador respondió con tranquilidad y recurrió a la estadística para demostrar que el 'embajador' es el que más tiempo efectivo registra en todo el FPC.

"Lamentablemente, tengo que responderte esto a ti, Millonarios es uno de los equipos de los que más juega en el Fútbol Colombiano, el que más tiempo de juego tiene en el país, por qué no preguntas lo que hizo Cúcuta allá (El Campín). Eso sí no lo preguntas. Puedes decir, lo que hicimos allá nos lo hicieron acá, qué bueno, 1-1. Pero aparte de eso Cecilia, listo se quemó tiempo, pero es la primera vez en el FPC que reponen diez minutos- ¿Quemamos tiempo? Nos lo repusieron. Está bien que se pueda jugar, me hubiera enojado sin dan 3 o 4 minutos, pero 10 minutos, jugamos 103 minutos hoy, es suficiente", declaró.

Gamero y su defensa a Millonarios

Gamero también argumentó que recurrió a ese plan porque necesitaban pasar a la final y al encontrarse en desventaja, ese fue el método para defender la ventaja, el cual es válido en el fútbol, como muchos otros.

"No es una pregunta para lo que hizo Millonarios, aquí, con todo respeto, repusieron lo que tenían que reponer, nosotros jugamos y eso no me preocupa, mis jugadores no fingen, necesito intensidad y juego, esto era una semifinal, para ir a la final", concluyó.

🏅🏁 “Millonarios es de los equipos que más tiempo de juego tienen en el fútbol colombiano”, Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

#ÚltimaJugada pic.twitter.com/6BOcpvjfuN — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 7, 2023

Millonarios clasificó a su segunda final en el 2023, y así como en la pasada temporada de la Liga BetPlay, la jugará contra su acérrimo rival: Atlético Nacional.