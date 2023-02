Juan Fernando Caicedo respaldó a Daniel Cataño y mandó fuerte mensaje a la hinchada

Los hechos en el Estadio Manuel Murillo Toro entre los hinchas del Deportes Tolima y Daniel Cataño siguen generando diferentes reacciones en el fútbol colombiano, ya que varios miembros del FPC han lamentado la agresión contra el jugador de Millonarios y mostraron su inconformismo por los actos de violencia que se han presentado en el FPC.

El último que opinó sobre lo sucedido fue Juan Fernando Caicedo, actual jugador del Deportes Tolima y que en conversaciones con Caracol Radio mandó un mensaje de solidaridad a Daniel Cataño, luego de la fuerte agresión que sufrió por parte de un hincha del equipo pijao previo al inicio al juego de la cuarta jornada.

“Creo que esto es muy lamentable. Cataño es nuestro compañero y colega. Es un amigo personal mío y duele que pasen estas cosas. Uno queda con impotencia e incertidumbre porque no sabemos qué ocurra más adelante. No soy nadie para juzgar o decir qué se debe hacer, pero esto no se puede repetir. Capaz que en el estadio había niños por primera vez y esto hace que la gente que va a ver un espectáculo se aleje de un deporte tan lindo como este", aseguró el delantero del equipo ‘pijao’.

Además, aseguró que no juzga la reacción de Daniel Cataño, ya que afirmó que él hubiera reaccionado igual tras la agresión, afirmando que se tiene que dejar un precedente por lo acontecido en la ciudad de Ibagué.

“No sé lo que dice el reglamento ni si Millonarios tomó la decisión correcta, pero sí hay que sentar un precedente para que esto no vuelva a suceder. Si me pasa a mí, tal vez reacciono igual. No soy quién para juzgar porque ellos fueron los que lo vivieron. Está claro que es un hecho reprochable y a mí me duele como jugador y seguidor del fútbol", añadió el jugador del Deportes Tolima.

Por otro lado, aseguró que no ha tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones de Cesar Camargo, presidente del Deportes Tolima y que ha manifestado abiertamente su desacuerdo por la cancelación del partido.

“La verdad, soy sincero, no he escuchado el discurso de él. Lo que yo quise fue alejarme porque esto no me había pasado. Nunca me imaginé que pudiese suceder en Ibagué. Cuando estoy por la calle, la gente de Ibagué es amable y tranquila. No he escuchado lo del presidente, pero mi hermano me contó algo y no he tenido la oportunidad de hablar con él", agregó Caicedo.

Mensaje a todos los hinchas

Por último, el delantero les mandó un mensaje a todos los hinchas del fútbol colombiano, asegurando que los actos de violencia se tienen que acabar, ya que se debe tener claro que el fútbol es simplemente un juego.

“El mensaje para los hinchas es que esto es un juego y se gana, se pierde o se empata. No sé por qué pasan estas cosas. No conozco el primer jugador que se venda o que quiera fallar un gol. No creo que exista. Ojalá que esto no vaya por lo que pasó en la final, porque nadie quiere equivocarse ahí. Apoyen a sus equipos. Nosotros sabemos que va a haber críticas, pero hay que entender que nosotros somos seres humanos. Esto que ocurrió mancha el fútbol y lo deja a uno triste. No solamente sufrimos nosotros, sino personas que fueron al estadio a trabajar. Todo el mundo se perjudica", finalizó el delantero del Deportes Tolima.

