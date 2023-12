¡Tiraron la casa por la ventana! Los nuevos refuerzos de Junior de Barranquilla para el 2024

Este viernes 22 de diciembre, los hinchas del Junior de Barranquilla recibieron una gran noticia de navidad, puesto que Fuad Char, máximo accionista del equipo tiburón, dio a conocer las nuevas incorporaciones del equipo para la Copa Libertadores del próximo año, la cual se ha convertido en el gran objetivo de las directivas, cuerpo técnico y aficionados.

En conversaciones con el diario El Heraldo, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, dio las contrataciones que ya tendrían adelantadas para el próximo semestre, dejando claro que el gran refuerzo que tendrán para la Copa Libertadores es Yimmi Chará, quien llega procedente del fútbol del MLS.

“Telefónicamente, hemos hablado con el Portland Timbers para que nos mande la transferencia de libertad de Chará para hacerle los exámenes y hacerle un contrato también acá el martes. Estamos en eso. Ya eso está definido con Yimmi. Estamos simplemente a la espera de que el equipo, de acuerdo con lo que nos informan, nos mande su transferencia de los derechos deportivos y económicos del jugador”, añadió el máximo accionista del Junior de Barranquilla.

Además, dejó claro que otros los grandes refuerzos que traerá para la próxima temporada será Brayan Castrillón, quien llega procedente de Unión de Argentina y que ha tenido un gran pasado en el balompié nacional con el Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín.

“Castrillón ya está acá. Ya está todo listo. Creo ya le hicieron los exámenes médicos, no sé, creo que sí (…) Otro de los jugadores que también está es Yerson Candelo, firma contrato el martes”, añadió Don Fuad Char.

Fuad Char fue contundente sobre el tema de Víctor Cantillo

Por otro lado, el máximo accionista del Junior de Barranquilla dio a conocer la situación de Víctor Cantillo es bastante complicada, teniendo en cuenta que la situación económica del volante cafetero, quien termina contrato con Corinthians en el mes de diciembre.

“No. O depende de muchas cosas. Depende de las condiciones económicas, porque nos preocupa el hecho de que no haya jugado en todo el año. Él es un muchacho de muchas condiciones. A nosotros nos gustaría, pero no queremos correr riesgos. De todas maneras, eso está vivo ahí, porque él conoce nuestro interés. Se lo hemos expresado personalmente. Yo he hablado con él sobre esta posibilidad. Pero en principio creo que nosotros estamos completos. Tenemos ya los 35 jugadores para arrancar la contienda del 2024”, agregó Fuad Char.

Rafa Pérez, nuevo jugador del Junior

Por último, Fuad Char dejó claro que Rafa Pérez ya es nuevo jugador del Junior de Barranquilla para la próxima temporada.

“Rafa Pérez también está totalmente definido con las condiciones. Tenemos que confirmar la transferencia del equipo argentino, que esté en libertad para hacerle el contrato”, finalizó el máximo accionista del Junior de Barranquilla.

