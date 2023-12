Junior le adelantó la Navidad a sus hinchas: Fuad Char confirmó la continuidad de dos joyas

Luego de la consagración por Liga Betplay, el Junior de Barranquilla se ha empezado a mover en el mercado de fichajes de cara al año 2024. Esto con el fin de defender el título, pelear por la Superliga y además, tener protagonismo en la Copa Libertadores.

Aunque los rumores han estado en el aire con respecto a salidas y fichajes, este viernes, justo antes de llegar la Navidad, el máximo accionista del club, Fuad Char entregó grandes noticias a los hinchas en este ámbito.

El empresario, que siempre se ha caracterizado por darle una mano importante al club en materia económica confirmó la llegada de varios nombres, además de asegurar a dos joyas que fueron fundamentales en la campaña del campeonato.

Fuad Char confirmó la continuidad de dos joyas

En charla con el diario El Heraldo, Char aseguró que desde Junior están haciendo todos los trámites para comprar el pase de José David Enamorado, atacante al que sus derechos pertenecen al Real Cartagena.

"Se cerró con el Cartagena, esta por firmarse la opción de compra del jugador. Ya hay un acuerdo con el equipo, falta que el jugador nos firme contrato por tres años, esto se dará el martes", afirmó.

Por otro lado, el directivo también aseguró la continuidad del portero Santiago Mele, otro de los héroes de la décima estrella. "Tenemos una opción de compra que se vence el 31 de este mes. Le hemos escrito al equipo que estamos interesados en hacer uso de esta opción. Tendríamos que hacer un contrato de 3 años. Estamos esperando o que nos confirme por teléfono que nos acepte las condiciones", agregó.

¿Qué pasará con Víctor Cantillo?

Uno de los nombres que ilusionaba a todos los aficionados del Junior de Barranquilla es el de Víctor Cantillo, quien se ha convertido en uno de los ídolos del equipo tiburón y que con su llegada le daba un plus al equipo que dirige Arturo Reyes, quien al parecer pidió al volante que en la actualidad milita en Corinthians.

Ante los rumores creadores en las redes sociales sobre su posible llegada al Junior de Barranquilla, Víctor Cantillo rompió en silencio y en diálogos con este mismo medio, dejó claro que en la actualidad no ha recibido ninguna llamada de la directiva del equipo tiburón.

“Me decidí hoy a hablar porque muchos periodistas, muchas páginas, han querido crear una idea a la gente falsa, de que Víctor no quiere firmar, de que Víctor está pidiendo mucho dinero. Cuando es falso, porque es que a mí nadie me ha llamado. Yo salgo aquí y me dicen, ¿por qué no firmas? ¿Pero qué voy a firmar si no tengo nada para firmar? Junior no me ha ofrecido nada a mí”, aseguró el volante colombiano.

Le puede interesar: Independiente Santa Fe le entregó el regalo de navidad a todos sus aficionados: fichajes