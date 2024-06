Junior ya tiene rival en octavos de Copa Libertadores: ¡Enfrentará a un campeón de América!

Junior de Barranquilla es el único representante colombiano en la Copa Libertadores, certamen que este lunes 3 de junio daba a conocer los cruces de octavos de final.

Cabe recordar que los dirigidos por Arturo Reyes terminaron como líderes del grupo D con 10 puntos, los mismo que el Botafógo que perdió la casilla por diferencia de gol.

Cruces de octavos de final en Copa Libertadores 2024

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

2 del grupo C vs. Fluminense

Talleres vs. River Plate

Colo Colo vs. Junior

Nacional (Uru) vs. Sao Paulo

Botafogo vs. Palmeiras

Peñarol vs. 1 del grupo C

Flamengo Bolívar.

¿Cuándo juega Junior ante Colo Colo?

La Conmebol todavía no ha confirmado las fechas exactas en las que se jugarán los compromisos, pero ya está prestablecido que el juego de ida será el 14 de agosto en Chile, mientras que la serie termina en Barranquilla el 21 del mismo mes. Esto podría modificarse.

En caso de que Junior avance a cuartos de final, esperaría por el vencedor de Talleres o River Plate, una llave que terminará en el Monumental.