Todo Junior protestó a una sola voz en rueda de prensa: "El árbitro vio falta y no quiso pitar"

El partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla de este miércoles prometía muchas emociones por lo que estaba en juego, pero terminó desatando una polémica en todo el FPC.

El primer gol del 'embajador' vino con un cabezazo de Leonardo Castro desde un tiro de esquina, pero en la jugada previa al cobro, el delantero cometió una clara falta sobre Edwin Herrera para quitarle el balón e iniciar el contraataque que derivó en el 'corner'.

Aún así, el árbitro Jorge Duarte no sancionó nada y dio el 'siga, siga', motivo por el que los jugadores de Junior se fueron encima suyo después del gol para reclamarle por la falta y pedir que interviniera el VAR para anularlo, pero por reglamento eso no es posible al tratarse de dos jugadas distintas, pues la falta no sucedió en la misma acción que terminó en gol.

Todo Junior protestó en rueda de prensa por la jugada del primer gol de Millonarios

Jugadores y cuerpo técnico de Junior se sintieron perjudicados por el árbitro e hicieron saber todo su enojo en rueda de prensa. El plantel entero asistió a la sala de El Campín para mostrar su inconformidad y mostrarse como uno solo en son de protesta por el arbitraje de esta noche.

Antes de iniciar con las preguntas, Didier Moreno tomó la vocería y contó la postura del 'tiburón' y dio detalles de lo que pasó dentro del terreno de juego en la discusión con Jorge Duarte.

"Estamos todos acá presentes por el motivo que todos vimos dentro del campo. Si queremos que nuestro fútbol mejore hay muchas cosas que tienen que mejorar", señaló de entrada.

"No puede seguir pasando que un juez, que tiene unos ayudantes que le están marcando una falta, y él por soberbia no la quiere sancionar. A partir de ahí desencadena una cadena de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego", añadió.

Didier Moreno en ningún momento responsabilizó al árbitro de la victoria final de Millonarios, es más, elogió al 'embajador' por el juego hecho, pero sí dejó clara su molestia por esa jugada del primer gol y más por un detalle que no se vio en la transmisión: el juez de línea le advirtió a Duarte de la falta, pero el central prefirió dar el 'siga, siga'.

"No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente acerca de que un árbitro dentro del terreno de juego no puede decirle a los jugadores que no son profesionales, y que él vio que había una falta, pero no la quiso sancionar", reveló.

Didier Moreno y un mensaje de mejora para el FPC

Por último, el referente de Junior dejó un mensaje asegurando que su reflexión no es para generar controversia, pero sí pretende mejorar el ambiente en el FPC: "esto no puede suceder en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad".