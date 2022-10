Las pruebas que comprobarían el ‘arreglo’ entre Colombia y Perú rumbo a Rusia-2018

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia-2018 fue celebrada como una oda especial. Llegar al último partido contra Perú en estado de alerta y sin el cupo a la Copa del Mundo preocupaba, pero el empate conseguido para alcanzar ese tiquete hizo que el festejo fuera con mucha alegría.

Sin embargo, ese partido tuvo un tema particular y fue la imagen de Radamel Falcao García hablando cerca del final del partido, en lo que se ha especulado era un pacto para cerrar el empate y ambos pudieron clasificar.

Este hecho le dio la vuelta al mundo, pero nunca se comprobó la veracidad de estos hechos y no hubo alguna implicación como la expulsión de alguno del Mundial o algún tipo de sanción. Ambos hicieron parte de Rusia-2018.

Sin embargo, cinco años después se conoció una supuesta prueba en la que Colombia sí incurrió en algún tipo de pacto con Perú para cerrar el acuerdo y que ambos pudieran clasificar a la Copa del Mundo.

“Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", contó el periodista Erick Osores.

Y adicionalmente dijo: "No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. ¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer".

#TBT to the last round of Word Cup qualifying in 2017:



Falcao negotiates a draw that would leave Chile out of the World Cup, get Colombia through, and send Peru to a playoff vs. New Zealand for the last spot.



The two sides face off tomorrow in Miami!



