“Sí fue culpa tuya, te metiste con la Clara Chía”: la gran parodia de ‘Monotonía’

La canción ‘Monotonía’ de Shakira se convirtió en un éxito total y la más escuchada en los días recientes. El poderoso contenido de sus letras, acompañado del morbo de la ruptura con el futbolista español Piqué ha hecho que despierte el interés de muchos.

Según los registros y las estadísticas, la canción se ha convertido en toda una tendencia mundial y ha logrado los 20 millones de visitas en YouTube, lo que ha generado que se escuche en todos los rincones del planeta.

La letra de ‘Monotonía’

Las fuertes palabras que acompañan a la canción dejan ver que está dedicada a Piqué y que el dolor que ha venido sintiendo Shakira está evidenciado en cada palabra. Esto ha hecho que todo el mundo esté a favor de la artista colombiana y en contra de del español.

En la canción, Shakira lanza fuertes frases como “De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos” o "Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú".

Parodia de ‘Monotonía’

Las reacciones han sido en cantidades y una de ellas fue una parodia que se le hizo a esta canción. En la canción se puede ver que la letra fue modificada sin perder el sentido y fue un ataque frontal a Clara Chía, la nueva pareja de Piqué y que generó la discordia.

“Sí fue culpa tuya, de tu porquería, te metiste con La Clara Chía. Ahora estoy cuerneada, aunque soy Shakira, (eso es verdad), eso es culpa de la Clara Chía (de los dos, claro). Todo el lío que hay con el pisco, mientras tú te vas para la disco. Necesito char siu pork [alimentos] para los niños (ella no necesita, ella tiene plata)”, dice la parodia.

Y en otro apartado reza: “Sí fue culpa tuya, y ahora soltería. Si te aburres de la Clara Chía no me digas nada, yo te bloquearía, pero quiero ver qué haces con Chía. Viejo verde, ya estás pasadito, ni un gol metes estás bien lentito (pobre), ahora te voy a sacar tus euritos (toda tu plata)”.