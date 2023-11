La Selección Colombia venció a Paraguay y cerró con puntaje perfecto la fecha de noviembre

Tremenda fecha la de la Selección Colombia en esta última doble jornada de eliminatorias en 2023. Tras la histórica victoria contra Brasil, la 'tricolor' le ganó a Paraguay en Asunción y cerró el año con puntaje perfecto.

Colombia cumplió con la estadística, pues llegaba al encuentro de hoy con una larga racha de casi 27 años sin perder en Asunción contra la 'albirroja'. Sin duda, el Defensores del Chaco se convirtió en un fortín para el combinado nacional.

Ese dato fue el espaldarazo que le dio un aire en la camiseta a la 'tricolor' para tener un arranque de partido furioso. En apenas los cinco minutos del primer tiempo, el equipo pudo tener una chance a favor tras un penal que Jesús Valenzuela no sancionó por una falta en el área sobre Jefferson Lerma. El árbitro esperó a la ratificación del VAR, que tampoco advirtió ninguna infracción.

Arranque furioso de Colombia en Paraguay

Pero eso no fue motivo para que la Selección Colombia bajara los brazos, es más, no se intimidó por ser visitante y siguió empujando para abrir el marcador, y lo consiguió. Al minuto 10, Daniel Muñoz ingresó al área por el carril derecho, metió un centro para Rafael Santos Borré, pero Omar Alderete intentó despejar y terminó impactando el balón con la mano. Valenzuela no dudó y sancionó el penal de inmediato.

El propio Santos Borré se hizo cargo del cobro y no falló. Remató duro al centro, mientras que el arquero Carlos Coronel se lanzó a un lado. Gol y confianza para comenzar de buena manera y mantener la ventaja.

En adelante, Colombia bajó un poco la intensidad, pero siguió con el plan ofensiva para tratar de aumentar el marcador a favor y defender la victoria. Antes de irse al descanso, Santos Borré volvió a tener una opción clarísima de frente al arco, pero falló, y James Rodríguez remató de media distancia, pero el balón pegó en el travesaño y salió.

Ya en el segundo tiempo, Colombia guardó mayor cautela ante el adelantamiento de líneas de Paraguay para buscar el empate. La única chance clara que tuvo la 'tricolor' estuvo en los pies de Luis Díaz, quien recibió en el segundo palo un centro excelente de tres dedos de James, pero al rematar debajo del arco, el arquero Coronel alcanzó a meter la pierna para desviar el balón.

Colombia cierra el 2023 en la parte alta de la tabla en eliminatorias

En adelante, no hubo mayores emociones. Paraguay, en tanto, tuvo opciones para empatar con un remate dentro del área que atajó muy bien Camilo Vargas y otro cabezazo de Oscar Cardozo que por poco termina en el fondo de la red.

Con la victoria, la Selección Colombia llegó a 12 puntos y mantuvo se tercer lugar en la tabla de las eliminatorias. Su próxima salida será contra Perú, en Lima, y contra Argentina en Barranquilla a inicios de septiembre de 2024.