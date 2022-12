¡Todo un maestro! La vez que Juanfer Quintero le pegó tremendo regaño a Julián Álvarez

Todos hablan de Lionel Messi, pero Julián Álvarez es la otra gran estrella de esta Selección Argentina finalista del Mundial de Catar 2022. La 'araña' llegó como suplente de Lautaro Martínez, pero con su destacada actuación contra México se ganó la titularidad y hoy responde a esa confianza de Lionel Scaloni.

El delantero del Manchester City es, junto a Olivier Giroud, el segundo goleador de la Copa del Mundo con cuatro anotaciones, una menos que Kylian Mbappé y Messi. Álvarez anotó un doblete esta tarde para la victoria 3-0 de la 'albiceleste' sobre Croacia y la clasificación a la gran final el próximo domingo en el estadio de Lusail.

Ha sido un crecimiento acelerado el del atacante, pero no sorpresivo. Desde su debut en River Plate, se asomó como una de las grandes joyas del fútbol argentino. De hecho, con solo un par de partidos como profesional, fue utilizado por Marcelo Gallardo para jugar la histórica final de vuelta de Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid y hasta participó en la jugada del gol de Juan Fernando Quintero. Tan solo 18 añitos tenía.

Dos meses después fue una de las estrellas de Argentina en el Sudamericano sub-20 y en junio, jugó el Mundial de la categoría en Polonia. En adelante siguió sumando minutos y goles en River hasta ser convocado por Scaloni al combinado mayor para la Copa América de 2021.

En ese mismo año y tras la salida de Rafael Santos Borré al Eintracht Frankfurt, Álvarez tomó las llaves de la delantera de River Plate y respondió con creces. Hasta su partida en junio de 2022 anotó 54 tantos, quedando a uno del colombiano en la tabla de máximos artilleros del equipo 'millonario' en la era Gallardo.

Sin embargo, para esa explosión que maravilla al mundo entero hoy, Julián tuvo que errar y aprender y para eso tuvo a los maestros idóneos como compañeros y uno de esos fue Juan Fernando Quintero.

El regaño de 'Juanfer' a Julián Álvarez por fallar un gol

El ADN goleador innato de la 'araña' no lo discute a nadie, pero con el tiempo ha tenido que irlo puliendo. Por ejemplo, una vez este mismo año, 'Juanfer' tuvo que darle un jalón de orejas para que no se conformara con lo que logra y fuera siempre a por más.

River Plate goleó 4-1 en febrero pasado a Patronato con un tanto de Quintero y un triplete de Julián Álvarez, pero pudieron ser más si el argentino no hubiese fallado un mano a mano clarísimo que tuvo por una asistencia magistral del '10' colombiano. Al finalizar la jugada, JFQ le hizo un reclamo a su ahora excompañero, quien reveló lo que le dijo en el post partido.

"Quedé mano a mano y no la pude levantar. Me la atajó. Después Juanfer me reclamaba que por qué no lo hice. Me decía que cómo no lo voy a hacer, que me había dado la asistencia", confesó el '9' en aquella oportunidad.