“Le tenían respeto; yo era un cabrón”: Juan Pablo Montoya habló de Michael Schumacher

Hace 18 años, Juan Pablo Montoya corrió su última carrera en la Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2006, el cual no pudo terminar. El piloto colombiano dejó un gran legado en la máxima categoría del automovilismo mundial y siguió cosechando triunfos en otras divisiones, como la IndyCar Series. Pues bien, el 'cafetero' habló de su relación con Michael Schumacher, heptacampeón mundial del 'Gran Circo'.

Montoya y 'Schumi' protagonizaron una de las rivalidades más atractivas en la época reciente de la F1. El corredor bogotano atacó en varias oportunidades al alemán y en más de una oportunidad le ganó el 'mano a mano'. En el Gran Premio de Brasil de 2001, la tercera carrera oficial para el colombiano, se produjo un electrizante duelo entre los pilotos en cuestión.

En la curva S de Ayrton Senna, el novato sacó de la pista al alemán y se hizo con el liderato, en un sobrepaso que sería considerado como el mejor del año. Tres años después, tuvieron otro roce en el túnel de Mónaco.

“El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho. Eran como ‘es Michael no lo hagamos enfadar’. Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba. Porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”, empezó diciendo el expiloto de BMW Williams y Team McLaren Mercedes, en una conversación con los medios oficiales de la Fórmula 1.

Juan Pablo Montoya analizó el cambio en la interacción entre pilotos de la Fórmula 1

“Nosotros casi no hablábamos porque ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, agregó el corredor nacional, de 48 años.

Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher solo hablaron una vez

“La única vez que hablé con Michael fue cuando yo corría en BMW y el seguía en Ferrari y nos invitaron a una fiesta después de la carrera. Estábamos Michael y Rubens y los tres nos emborrachamos”, relató Montoya. Recordemos que el histórico corredor de Ferrari y Mercedes sufrió un grave accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013, del cual no se pudo recuperar.