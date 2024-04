Leonel Álvarez quiere eliminar a Millonarios de cuadrangulares: "Es una final más para nosotros"

La temporada que vive Deportivo Pereira es de ilusión total. Después de una primera mitad cabalgando en el primer puesto de la tabla, fue cayendo en los últimos partidos tras cuatro salidas consecutivas sin poder ganar y eso prendió un poco las alarmas.

La ajustada diferencia con los equipos que están por meterse al grupo de los ocho hizo crecer el nerviosismo al interior del 'matecaña', pero el equipo reaccionó el miércoles contra Atlético Nacional, y con la victoria 0-1 en el Atanasio Girardot lograron asegurar la clasificación en cuadrangulares.

Leonel Álvarez se ilusiona con Deportivo Pereira

Viendo la estrecha diferencia en puntos con los de abajo y la cercanía del cierre del 'todos contra todos', Pereira fue a Medellín viendo ese partido como una final y así lo asumieron. Así lo reveló Leonel Álvarez, quien aseguró que lo primero para ellos es mostrar un buen juego y en función de eso conseguir el resultado.

"Cada partido para nosotros ha sido una final y en donde siempre hemos buscado una gran respuesta a través de un buen juego y no solamente en lo futbolístico sino también en resultados", dijo este viernes el entrenador en diálogo con Win Sports.

Leonel Álvarez quiere eliminar a Millonarios

Aún con el objetivo de la clasificación cumplido, en Deportivo Pereira no piensan en bajar la guardia y quieren entrar con todo el aire en la camiseta a los cuadrangulares.

Por eso, para Álvarez también es una final el partido de este sábado contra Millonarios, pero con la motivación de ganar para complicar al 'embajador' y ayudar a eliminarlo, pues el entrenador lo considera un candidato serio al título en caso de avanzar a la siguiente ronda.

"Mañana no es la excepción, es una final más para nosotros, y como se dice: hacer doble 'moñona', logrando resultado y desde luego, no es ningún ministerio, no dejar entrar (a los ocho) a un equipo que tiene muchos recursos, que juega muy bien, es muy bien dirigido, una afición extraordinaria, muchas cosas que uno tiene que resaltar de Millonarios. Tiene un proceso bonito", apuntó.

Pereira no gana en casa desde hace un mes

Otra motivación para Leonel Álvarez para vencer a Millonarios es devolverle la alegría a la ciudad de Pereira, en donde el 'matecaña' no gana desde hace más de un mes cuando derrotó 2-1 a Águilas Doradas el 17 de marzo, por lo que el partido de este sábado aparece como un gran escenario para recuperar ese fortín en casa.

"Nosotros queremos hacer nuestro juego, buscar, tener esa responsabilidad y humildad que siempre hemos tenido y nos ha caracterizado. Y el buen fútbol que necesitamos mañana más que todo porque queremos seguir sumando y es una bonita posibilidad con nuestra afición volver a ganar otra vez en casa", dijo.

Por último, el entrenador señaló que la victoria del miércoles contra Atlético Nacional no solo fue importante por el resultado y la clasificación, sino porque vino acompañada de un buen juego que el equipo había mostrado al inicio de la temporada y que había perdido en los juegos recientes.

"Volvimos a recuperar la memoria en Medellín ganándole a un gran equipo como lo es Nacional, pero ahora esperamos hacer una gran presentación mañana y poder sumar, queremos seguir sumando porque para la reclasificación es importante", concluyó.