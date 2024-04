Alberto Gamero no aguantó las lágrimas tras recordar a Pitirri Salazar: “Me valoraba mucho”

La consternación en Millonarios continúa por el fallecimiento de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar el pasado 18 de abril. El exjugador desempeñaba en el equipo azul el cargo de gerente deportivo, realizando una gestión impecable dentro de la institución y haciendo que llegaran jugadores importantes a vestir la camiseta del cuadro embajador.

Una de las personas que se vio bastante afectada por el fallecimiento de Pitirri Salazar fue Alberto Gamero, entrenador del cuadro embajador, y quien tenía una amistad afuera de las canchas con el exjugador, pues ambos estuvieron varios años en el Deportes Tolima y llegaron al mismo tiempo al conjunto embajador en el 2020.

Alberto Gamero no contuvo las lágrimas a recordar a Pitirri Salazar

En atención a medios en el Aeropuerto El Dorado previo al viaje a Pereira, Alberto Gamero recordó entre lágrimas a su “amigo”, dejando claro que es un momento bastante duro para toda la institución, pues Ricardo era una de las personas que siempre acompañaba al equipo en los viajes y entrenamientos.

“Es un momento duro para la institución, para la familia, para todos. Un golpe duro, que se nos fue un amigo, un compañero… se adelantó, es duro, pero hay que seguir la vida y desde acá para toda su familia, que tengan mucha fortaleza, que esto es duro”, añadió el entrenador de Millonarios.

Además, Alberto Gamero contó entre lágrimas y con un nudo en la garganta lo que le expresó al cuerpo de Pitirri y a toda la familia de su amigo, afirmando que todo lo que consiga de ahora en adelante será dedico a Ricardo, esto teniendo en cuenta todas las experiencias que vivieron juntos en el fútbol y fuera de él.

“Cuando fui a la casa de él, les manifesté que todo lo que fuera a hacer, me voy a acordar de él, porque me daba mucho ánimo, me valoraba, de las personas que, me valoraba mucho, era él. Delante del cuerpo le dije que todo lo que hiciera lo voy a recordar a él”, añadió Alberto Gamero.

Alberto Gamero habló del estado anímico de la plantilla

Por último, Alberto Gamero habló del estado anímico de todos los jugadores tras el fallecimiento que Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, dejando claro que los jugadores han estado bastante afectados, pero que un grupo que ha superado varios altibajos durante todo el torneo.

“Es duro con tanta cosa que ha pasado. Ayer nos pasó otra, la ida de nuestro gerente, nuestro amigo. Han pasado cosas, resultados favorables, nos empatan, se vuelven adversos y este es un grupo fuerte y maduro, un grupo que sabe para dónde va y sabe afrontar estos momentos difíciles”, finalizó el Tito Gamero.