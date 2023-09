Leonel Álvarez sigue buscando trabajo: se ofreció a otro equipo del FPC

Después de su salida del fútbol peruano, Leonel Álvarez no ha podido encontrar un club que busque sus servicios como entrenador y en el último mes se ha ofrecido en el fútbol colombiano para varios clubes, pero al parecer a ninguno logra convencer el proyecto que traería el exfutbolista al plantel.

Hace un par de semanas el técnico antioqueño no tuvo problema con ofrecer sus servicios al Deportes Tolima, un equipo que todavía no tenía entrenador contratado y al que posiblemente le podría interesar el cuerpo técnico comandado por Álvarez. Sin embargo, el conjunto ‘pijao’ se decantó por llevar a David González a la capital musical de Colombia.

Le puede interesar: 'Chino' Sandoval habló por primera vez sobre lo ocurrido con Jorge Luis Pinto

Tras su paso por los banquillos de Independiente Medellín y Águilas Doradas, Leonel todavía no ha podido dirigir otro equipo del FPC y debido a su historia como jugador, Atlético Nacional sería el nombre más indicado para el entrenador, pues allí brilló en la época de los 90’s.

Sin embargo, el equipo verdolaga parece no tenerlo muy en cuenta en sus planes a pesar de que una vez más Álvarez ofreció sus servicios y se mostró encantado con las posibilidades de llegar a la capital de Antioquia.

“Si me preguntan lo de Nacional, es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno, nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento, siquiera, esto ya depende de ellos, porque tienen todo el derecho de buscar su entrenador, pero uno como profesional siempre quiere dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador lo quisiera dirigir”, dijo el técnico en diálogo con ESPN.

“¿Cómo no voy a querer dirigir a Nacional? Y más con la clase de herramientas que tienen, con esa hinchada número 12, que es enorme”, agregó.

“El proyecto de nosotros, la manera de trabajar encaja perfectamente, no solo en Nacional sino en todo equipo que pretenda o quiera conseguir logros y conseguir una identidad un estilo, pero esto es con carácter, personalidad, intensidad y los mismos jugadores que sacan los proyectos adelante”.

Respecto a su pasado en Independiente Medellín, Leonel Álvarez señaló: “Yo no me escondo, tampoco tengo que desmentir nada pero se puede conversar… el directivo que quiera conversar conmigo, yo no tengo ningún problema y sería muy bueno para aclarar las cosas, además yo creo que no hay ningún problema, algún día yo estuve viendo de entrenador al profesor Osorio en la sede de Nacional y todo”.

“Que yo sepa o me tenga que arrepentir de algo, de pronto ese comentario que hice, que es como de empujar a los jugadores en el trabajo que estábamos haciendo, pero no con mala intención. Me gustaría conversar y si en su momento uno cometió un error porque no pedir disculpas, acá nadie es perfecto, pero me encantaría saber qué es lo que pasa, yo creo que debo mejor y cambiar es hacer un poco más de lobby”, sentenció.