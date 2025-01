Liverpool y su notable invicto contra Manchester United: no pierde desde 2016

El próximo domingo 5 de enero, Liverpool recibirá a Manchester United para disputar un partido correspondiente a la fecha 20 de la Premier League. Los dirigidos por Arne Slot partirán como los grandes favoritos, pues son líderes absolutos del rentado inglés, no pierden en Anfield contra los 'diablos rojos' desde 2016 y no son superados desde la cuarta jornada (0-1 vs. Nottingham Forest).

Liverpool acumula ocho partidos sin conocer la derrota contra los 'red devils': cuatro triunfos y el mismo número de empates. Anotó 19 goles y su valla fue vencida en tan solo dos oportunidades. El estadio de Merseyside se ha convertido en un auténtico fortín y Slot planea mantener esa hegemonía para ratificarse en el primer puesto.

El último triunfo de Manchester United visitando a Liverpool data del 17 de enero de 2016. Hace casi nueve años, los entonces comandados por Louis van Gaal vencieron 0-1 al equipo de Jürgen Klopp por la mínima. Al minuto 78', Wayne Rooney, actual entrenador del Plymouth Argyle, venció el arco custodiado por Simon Mignolet para la desazón de la afición local.

Desde ese compromiso, solo Jesse Lingard ha sido capaz de anotarle a los 'reds'. Lo hizo en 2018, en la derrota 3-1. Liverpool ha conseguido grandes resultados contra dicha institución. El 5 de marzo de 2023, los de Klopp vencieron 7-0 al United con goles de Cody Gakpo (2), Mohamed Salah (2), Darwin Núñez (2) y Roberto Firmino. Fue uno de los 'golpes' más fuertes que recibió Erik ten Hag.

Díaz Marulanda tiene grandes números contra el 20 veces campeón de la liga inglesa. Tiene un gol y una asistencia en Anfield.

Liverpool vs. Manchester United: hora y dónde ver

Día: domingo 5 de enero.

domingo 5 de enero. Hora: 11:30 a. m. (Colombia).

11:30 a. m. (Colombia). Estadio: Anfield.

Anfield. Árbitro: Michael Oliver.

Michael Oliver. Fecha: 20 de la Premier League 2024/25.

20 de la Premier League 2024/25. Transmisión: Star + / ESPN (Disney +).

Liverpool vs. Manchester United: cuerpo arbitral